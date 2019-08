Briga o okolišu u Ekvadoru se isplati, bar kad je riječ o javnom prevozu u Guayaquilu, drugom po veličini gradu u toj južnoameričkoj zemlji.

U novom projektu borbe protiv nagomilavanja smeća i zagađenja zraka putnici u javnom prevozu karte mogu platiti donošenjem plastičnih flaša za recikliranje, prenosi Klix.



U ovom lučkom gradu na jugozapadu zemlje inače se proizvodi najviše smeća, a na glavnoj stanici odnedavno je postavljen poseban automat na kojem putnici mogu plastične flaše zamijeniti za dva centa po komadu. To znači da sa 15 flaša možete kupiti jednu kartu za autobus i isplativije je nego prodavati flaše centrima za recikliranje.



Jedan 76-godišnji penzioner koji živi van Guayaquilua za taksi do grada plaća 9 dolara. Otkako je novi sistem uspostavljen, on jednom sedmično prošeta i iz kanti za otpad duž ulice prikupi plastične flaše.



U Guayaquilu se dnevno proizvede 4.200 tona otpada, a samo 14 posto se reciklira.



"Grad je pun korupcije i prljav je. Prije nije bilo tako", rekao je on za AFP.



Ipak, u novom sistemu ima jedan propust. Mašine isplaćuju novac za plastiku, ali ne postoji obaveza da se on koristi za autobuske karte. Kompanija Metrovia sada radi na ispravljanju stvari pa će nove mašine koje planiraju nabaviti direktno vraćati autobuske karte. Aparate će postaviti na autobuskim stajalištima.







(24sata.info)