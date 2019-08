Zeugma, najveći muzej mozaika u svijetu, u turskom Gaziantepu otvoren je 9. septembra 2011. godine, a do danas ga je posjetilo skoro 1,5 miliona ljudi.

Foto: AA

U muzeju, koji se prostire na oko 30.000 kvadratnih metara, posjetioci su u prilici vidjeti brojne fascinantne antičke mozaike, među kojima se ističu “Posejdon”, “Ciganka” i “Dioniz”.



Najpoznatiji među njima postao je mozaik “Ciganke”. Karakteristika ovog mozaika je da oči djevojek "prate" posmatrača s koje gdo tačke je posmatrao zahvaljujući specijalnoj tehnici njegove izrade, koja je učinila i oči djevojke na mozaiku mnogo realističnijim.



Osim toga, u muzeju je moguće vidjeti i statue rimskih božanstava, fontane iz rimskog perioda otkrivene u vilama na obalama Eufrata, koje zapravo i čine ovaj jedinstveni muzej. Istovremeno, nudi priliku za dodatnim upoznavanjem s drevnim kulturama koje su ostavile svoj pečat kroz historiju.



Zeugma, istoimeni antički grad smješten uz rijeku Eufrat, zauzimao je važno mjesto u antičkom periodu. Iskopavanja na tom području počela su 1980-tih godina prošlog stoljeća, a antički mozaici, koji su tokom tog perioda korišteni za ukrašavanje gradskih puteva, vila i dvorišta, predstavljaju izrazito vrijedno kulturno nasljeđe.



U Turskoj je krajem prošle godine otvorena izložba na kojoj su prikazani nedavno vraćeni dijelovi mozaika “Ciganke“. Otkriveni početkom šezdesetih godina prošlog vijeka, tokom nelegalnog iskopavanja, dijelovi mozaika prokrijumčareni su u inostranstvo i završili su na Univerzitetu Bowling Green u Ohaju, koji ih je kupio za 35.000 dolara (oko 31.000 eura).



Prema sporazumu koji su u maju 2018. potpisali univerzitet i Ministarstvo kulture i turizma Turske, 12 dijelova mozaika vraćeno je u Tursku.



Također, od prošle godine Muzej Zeugma nudi interaktivni pristup mozaicima predstavljenim na površini dimenzija 6x4 metara. Dizajniran je sistem kroz koji posjetioci imaju priliku vidjeti pet mozaika sa interaktivnim trodimenzionalnim pomoćnim predmetima.



Muzej se sastoji od tri objekta, u kojima se nalaze i konferencijske sale, prostorije za administrativne poslove, biblioteka i izložbeni prostori.



Nakon što je 2019. proglašena godinom Gobeklitepea, koje se smatra kolijevkom ranih civilizacija, muzej je privlačio pažnju dodatnog broja domaćih i stranih posjetilaca.



Također, u prošloj godini muzej je posjetilo 267.000 ljudi. Ove godine, do 20. augusta, posjetom od 211.332 domaća i strana posjetioca oboren je rekord za osmomjesečni period.



S obzirom na to da su u septembru u jugoistočnoj Anadoliji i znatno niže temperature nego u ljetnim mjesecima, očekuje se da će ovaj muzej posjetiti znatno više turista.



Direktorica muzeja Emine Ozturk za AA je kazala kako, zahvaljujući tome što je 2019. proglašena godinom Gobeklitepea, muzej prolazi kroz “zlatni period“.



Dodala je kako Gaziantep privlači najveći broj posjetilaca u toj regiji, čemu značajno doprinosi i muzej mozaika.



“Ove godine imamo cilj privući milion posjetilaca. Nadamo se da ćemo do kraja godine u tome i uspjeti“, rekla je Ozturk.





(AA)