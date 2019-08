U današnje vrijeme je teško pronaći pravog prijatelja koji je uvijek tu, ali ako naiđete na osobu ovog horoskopskog znaka – znajte da ste našli osobu koja vam može biti najbolji prijatelj do kraja života!

Foto: Pixabay

Riječ je o Vodenjacima.



Kao znak kojem je glavna odlika prijateljstvo, Vodenjak vlada na ovom planu. On zna da na ljude ne treba gledati kao na članove obitelji, kolege i rođake, nego kao na jedinstvene osobe s kojima mogu biti prijatelji.



Vodenjaci lako mogu staviti emocije na stranu i učiniti ono što je najbolje za njihovog prijatelja, ali moraju paziti dok to rade.



Oni su iskrene, otvorene i radoznale osobe. Takva iskrenost bi se trebala cijeniti jer vas nikada neće slagati i uvijek će vam reći ako vam neka odjeća ne stoji lijepo ili ako ste se udebljali, ali sve na simpatičan i vrlo spontan način koji uglavnom zna da oduševi ljude.



Doduše, u posebnim situacijama kada to od njih situacija zahtijeva, znaju i slagati kako bi izbjegli neugodnost.



Vodenjaci su otvorene osobe koje se vole zabavljati i biti u društvu. Uvijek su spremni pomoći, a njihova inteligencija nema granica (mada su lijeni kada je trebaju iskoristiti).



Također, ne vole da ih netko sputava i točno znaju kada nešto žele – to će i dobiti. Ne vole kada im se netko miješa u njihov život, ali to ne znači da neće prihvatiti savjet ili uvažiti nečije mišljenje.



Obožavaju voditi glavnu riječ, ali će poslušati i uvažiti tuđe mišljenje, zato su sjajni sugovornici u svakom razgovoru.



Zbog toga što su vrlo radoznale, ne trpe dosadu i ne mogu se skrasiti na jednom mjestu. Vole mijenjati sve, od stylinga do izgleda stana u kojem žive. S njima je uvijek zanimljivo, a njihov nemirni duh čini ih omiljenim članom svake ekipe.



U svemu tome, Vodenjak ne obraća pažnju na nebitne stvari i nema predrasude prema drugima.



Najbolja osobina Vodenjaka prijatelja: dozvoljava prijateljima da budu ono što jesu, piše Atma.



(24sata.info)