Njemački sud odbio je zahtjev devetogodišnje djevojčice da se pridruži vijekovima starom Berlinskom horu dječaka.

Ilustracija / 24sata.info

U obrazloženju presude Berlinski administrativni sud je naveo je pravo hora da izabere pjevače jače od principa polne jednakosti.



Djevojčica može da se žali na presudu.



Majka djevojčice, koja je i njen advokat, tvrdi da su država i crkveni hor odbili da prime njenu ćerku u hor na osnovu polne pripadnosti i da je to rodna diskriminacija, prenosi AP.



Hor koji od osnivanja 1465. godine nikada nije primio nijednu djevojčicu, odbacio je optužbe.



Hor navodi da bi djevojčici bio ponuđen angažman da je pokazala izuzetan talenat i motivaciju i da se njen glas uklopio u zvuk hora dječaka.



Djevojčica čije ime i porijeklo nisu objavljeni, javila se na audiciju u martu ove godine i nije primljena.



Advokatk Suzan Breklajn izjavila je da je njena klijentkinja pjevala u različitim dječijim horovima od 2016. do 2018. godine i da je bila odbijena čim se prijavila na audiciju, tako da joj nije data šansa da pokaže svoje znanje i umijeće, prenosi Tanjug.



Decembra prošle godine dobila je pismo od šefa Akademije muzičke umjetnosti da nikada neće biti primljena u hor dječaka. U horu ima 250 dječaka od pet do 25 godine, a podijeljeni su u 11 horskih grupa. Dječaci koji su muzikalni ali nisu muzički obrazovani, dobijaju poduku bez plaćanja školarine.





(FENA)