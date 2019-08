Deset dana nakon neuspjeha, leteći čovjek Franky Zapata uspio je u nedjelju na svojem izumu "flyboardu" preletjeti kanal La Manche koji razdvaja Francusku od Velike Britanije.

Foto: AFP

Zapata je krenuo u 8:15 s plaže Sangatte u Francuskoj i uspio se opskrbiti kerozinom na pola puta te se spustio dvadesetak minuta poslije u zaljev St. Margaret na južnoj obali Engleske.



Letio je preko mora na visini od 15 do 20 metara.



Njegov flyboard je autonomni leteći stroj pogonjen kerozinom koji je uskladišten u Zapatinu ruksaku, a opremljen je peterima mini turboreaktorima koji mu omogućuju da poleti i razvije brzinu do 190/km na sat stojeći u zraku, s autonomijom desetak minuta.



Zapata, koji je 'zarobio' pozornost javnosti 14. srpnja leteći iznad Elizejskih poljana u Parizu, pokušao je svoj podvig izvesti 25. srpnja, na dan kada je prije 110 godina Louis Bleriot kao prvi pilot preletio La Manche.



No za prelet preko kanala koji dijeli Francusku i Englesku širine oko 35 kilometara, mora se opskrbljivati gorivom na putu. U prvom pokušaju promašio je platformu na brodu s koje se trebao opskrbiti gorivom i pao u more.





(Hina)