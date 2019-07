Bivši inženjer NASA-e, a danas YouTuber sa 7,8 miliona pretplatnika, obilježio je Sedmicu morskih pasa testirajući mogu li morski psi osjetiti kap krvi u vodi.

Sedmica morskih pasa (Shark Week), godišnji događaj Discovery Channela posvećen tom okeanskom grabežljivcu, počeo je u nedjelju, a Mark Rober sudjelovao je na otvaranju originalnim sadržajem za Discovery Go aplikaciju. Snimka je objavljena i na YouTubeu i u 2 dana prikupila je gotovo 21 milion pregleda.



Rober je tokom svog testa u okeansku vodu Bahama prvo ubacio razne tekućine, riblje ulje, mokraću i kravlju krv, kako bi bio siguran da morski psi preferiraju miris krvi. Isprve nijedna tekućina nije privukla puno pažnje životinja, ali nakon otprilike 20 minuta morski psi počeli su primijećivati krv.



Negdje 15 minuta prije prvog sata morski psi počeli su slijediti trag krvi, samo da bi se okrenuli čim su shvatili da on vodi do daske za surfanje. Na kraju testa zbrojio je kako su četiri morska psa bila zainteresirana za riblje ulje, ni jedan za urin dok je krv privukla 41 morskog psa.



Rober je otišao i korak dalje te dao i svoju krv, s još nekoliko ljudi na brodu, kako bi utvrdili vole li morski psi ljudsku krv koliko i kravlju. U tom eksperimentu koristili su puno manje krvi i rezultat ih je malo iznenadio.



Naime, ni jednog morskog psa nije privukla mala količina krvi.







