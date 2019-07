Crne krpene lutke za udaranje povučene su iz prodaje u New Jerseyju pošto su ih građani i poslanici te američke države ocijenili kao uvrijedljive i rasističke.

Foto: AP

Uputstvo uz lutke od crne tkanine "Feel Better Doll" (Lutka od koje ćete se bolje osjećati) kaže da one treba da "poljube zid" i da ih treba udarati "kad god vam stvari ne idu dobro i želite da nešto udarite i izvičete se".



Iz tri prodavnice je ove nedelje uklonjeno 1.000 lutaka.



Lutke od crne tkanine imaju crveno-zeleno-crno-žutu kosu u stilu "dredova", krupne oči i osmijeh.



Poslanica Angela McCaright, demokratkinja, rekla da su lutke "uvrijedljive" i "neprikladne", a gradonačelnik Bayonea gdje su se prodavale Jimmy Davis je izjavio da se "svakako mogu smatrati rasističkim".



Predsjednik trgovinske mreže "One dollar" Ricky Sach se izvinio zbog prodaje takvih lutaka.



Proizvođač lutaka, firma "Harvey Hater Co.", iz predgrađa New Ytorka, nije se oglasila.





(BETA)