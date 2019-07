Otkako je u interesu zaštite okoliša zabranio upotrebu plastičnih slamki, Washington se suočava s pitanjem kako popiti milkshake bez slamke.

Ilustracija / 24sata.info

To je gotovo svetogrdan čin u gradu u kojemu je izumljen taj jednostavan predmet, danas neizostavan dio američke svakodnevice, pišu mediji.



U prošlom stoljeću milijuni plastičnih slamki proizvedeni su u zgradi tvrtke Stone Straw, neprivlačnom zdanju od žute cigle u kojoj je danas sjedište prometne policije.



Jedini znak njezina povijesnog značaja je diskretna spomen-ploča u čast Marvina C. Stonea, izumitelja papirnate slamke.



Po legendi, Stone je ideju dobio jedne večeri pijuckajući svoj omiljeni koktel "mint julep".



U to doba ljudi su koristili prirodne slamke, napravljene od sasušenih stabljika biljke ljulj, ali Stoneu se to nije dopalo jer mu je mijenjala okus pića.



Stoga je adaptirao postojeći stroj za proizvodnju cigaretnog papira i pretvorio ga u mašinu za papirnate slamke.



Patent je prijavio 1888. godine. U prijavi je napisao da mu je cilj stvoriti jeftinu i trajnu zamjenu za prirodne slamke koje se koriste za primjenu lijekova i pića. Ostalo je povijest.





(FENA)