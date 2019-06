Svjetska meteorološka organizacija napravila je listu ekstremnih vremenskih prilika. Na njoj se nalaze najniža i najviša zabilježena temperatura, mjesto gdje je palo najviše kiše, kao i mjesto gdje je zabilježena najveća tuča.

Najduži sušni period



Najduži period bez padavina je izmjeren u Čileu, u gradu Arika, gdje kap kiše nije pala punih 14 godina, od oktobra 1903. do aprila 1918. godine.



Najniža temperatura



Najveći minus zabilježen je u Vostoku, na Antarktiku, gdje je izmjereno čak minus 89,2 stepeni Celzijusovih 21. jula 1983. Godine



Najviša temperatura



"Dolina smrti" u Kaliforniji je ušla istoriju kada je u ljeto 1913. godine izmjereno nevjerovatnih 56,7 stepeni Celzijusa.



Najviše padavina u minuti



U američkoj državi Marilend, u gradu Junionvil, zabilježen je rekord 4. jula 1956., kada je u minuti napadalo 31,2 milimetra kiše.



Najviše padavina u 24 sata



Tokom jednog dana najviše kiše je palo dok je prolazio ciklon Denis na otočju u Indijskom oceanu. Čak 1,825 metra je palo u samo jedan dan, od 7. do 8. juna 1966. godine.



Najjača tuča



Najjača tuča ikad pala je u Gopalganju, u Bangladešu, 14. aprilaa 1986. godine, kada su poginule 92 osobe. Prijavljeni su komadi leda teški jedan kilogram.



Najviši hladni gejzir



U Andernahu, u Njemačkoj, zabilježen je 16. septembra 2002. godine mlaz vode visok 61,5 metara kojeg je izbacio gejzir.



Najhladnija cesta



Ruska Kolima autocesta je najhladnija cesta na svijetu, gdje temperature ponekad padaju i na minus 67,7 stupnjeva. Da stvar bude strašnija, jedan dio ove ceste se zove "Put kostiju" u znak sjećanja na zatvorenike koji su preminuli gradeći je.



Najveća ledena pustinja



Najveća ledena pustinja koja se ne nalazi u polarnom dijelu je na teritoriji Kanade. Nalazi se u nacionalnom parku Kluane i prostire se na području od 21.980 kvadratnih kilometara. Naseljeno mjesto sa najnižom temperaturom



Sibirsko mjesto Ojmjakon je najhladnije mjesto gdje žive ljudi izvan Antarktika. Tamo temperature padaju do minus 68 stepeni.





