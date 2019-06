Iznik, u turskoj provinciji Bursi, zbog svog značaja kroz historiju, tokom cijele godine privlači brojne turiste. Jedna od stvari koje je neophodno vidjeti prilikom posjete Iznika, jeste i džamija koju su 1884. godine od drveta napravili majstori iz Trabzona, područja na crnomorskoj obali

Foto: Anadolija

Ipak, ono što ovu džamiju smještenu u podnožju planine Samanli, udaljenoj oko 30 kilometara od centra Iznika, čini posebnom, jeste i činjenica da prilikom njene gradnje nije korišten nijedan ekser.



Napravljena je u mjestu Elmali i to većinom od hrastova drveta. Obzirom da crnomorska regija obiluje šumskim površinama, majstori s tog područja usavršili su tehnike uklapanja drveta pa je džamija, uprkos tome što nisu korišteni ekseri, opstala i do danas.



Zamjenik muftije izničkog Hasan Akcay za Anadolu Agency (AA) kazao je kako građevine od drveta zauzimaju posebno mjesto u kulturu Anadolije.



Akcay je dodao kako ova džamija napravljena metodom uklapanja materijala i bez korištenja eksera podsjeća na džamije u istočnom dijelu crnomorske regije.



”Ovdje je 1871. godine napravljen mesdžid. Kasnije je on uništen u požaru. Potom su majstori iz Trabzona 1884. napravili džamiju od drveta, bez da su koristili eksere. Kasnije je 1947. dograđen jedan dio“, rekao je Akcay.



Pojasnio je kako je džamija restaurirana 2014.



”I danas se u njoj obavljaju molitve. Pored nje je 2004. napravljena još jedna džamija. Pošto u drvenoj džamiji nema grijanja, zimi koristimo novu, a ljeti drvenu džamiju. Džamija napravljena bez eksera je dio naše tradicije i kulture“, rekao je Akcay.



Pojedini izvori navode kako je to jedina džamija u marmarskoj regiji napravljena bez eksera zbog čega privlači dodatni broj posjetilaca.



Mještanin Hasan Cakar rekao je kako su njihovi preci prije otprilike 150 godina došli iz Batumija, u današnjoj Gruziji i naselili dolinu u Izniku, ali da se tu nisu dugo zadržali zbog njenog položaja.



”Naši stariji su jednog ramazana po dužnosti došli u džamiju na ovom području. Veoma im se dopao Elmali i kasnije su se s porodicama nastanili ovdje“, rekao je Cakar.



Cakar je kazao kako mnogi turisti posjećuju ovu džamiju koja i danas odolijeva zubu vremena.



(AA)