Sanjanin Hikmet Seferović uspješno je uzgojio u svom vrtu malu plantažu od desetak stabala banana, a ove godine očekuje ukusne plodove i rekordan urod ovog egzotičnog voća.

Foto: Nezavisne

Kaže kako je njegov sin prije nekoliko godina dobio sjeme banane, te ga zasadio u vrtu ispred kuće. Inače, članovi ove porodice su pasionirani ljubitelji i uzgajivači ukrasnog drveća, pa su odlučili da naprave eksperiment i sa uzgojem ovog južnog voća.



Seferović kaže kako se radi o biljci koja izuzetno brzo napreduje i raste, ali je osjetljiva na niske temperature, zbog čega ju je tokom zimskog perioda i mrazeva potrebno dobro zaštititi.



"U vegetativnom razdoblju banana izuzetno brzo raste i ne treba puno posla i brige oko nje. Ono što ona zahtijeva je puno vode, jer voli vlagu. U sušnom razdoblju samo jedno stablo zahtijeva i do 40 litara vode dnevno", kaže Seferović.



Dodaje kako su vremenske prilike ove godine veoma godile ovom voću, te da je na samo jednom stablu izbrojao 140 plodova.



"Očekujem da dozriju do kraja avgusta i nadam se velikim i ukusnim plodovima, baš poput onih koje možemo kupiti u trgovinama. Sem toga, stabla banane su izgledom veoma lijepa i predstavljaju neobičan dekor u dvorištu", dodaje on. Ističe da se prolaznici često zaustavljaju pred njegovom ogradom i u nevjerici gledaju vrt. Mnogi fotografišu stabla te ga pitaju kako je uspio uzgojiti banane.



Seferović, međutim, osim banana, u vrtu oko svoje kuće uzgaja i drugo egzotično voće neuobičajeno za ovo podneblje. Spas od oštre bosanske zime većina stabala pronađe u prostranoj i toploj garaži, a ona koja su posađena utople kako im zima i niske temperature ne bi mogle naškoditi.



(NN)