Abdulvahab Semo, pčelar iz grada Van, na krajnjem istoku Turske, odlučio je ući u Guinnesovu knjigu rekorda skupljanjem najviše pčela na ljudskom tijelu. Do sada je uspio prikupiti 10 kilograma pčela na tijelu i ne planira odustati od cilja, piše Anadolu Agency (AA).

Sve je počelo kada je na internetu naišao na tekst o čovjeku koji je oborio svjetski rekord s najvećom količinom pčela na ljudskom tijelu. Tada je, kaže Semo, odlučio da krene u pohod na obaranje svjetskog rekorda.



Do sad je to pokušao tri puta. Već od drugog pokušaja, koji je izveo 2016. godine, uspio je na tijelu sakupiti šest kilograma, a od trećeg pokušaja na sebi je imao 10 kilograma pčela.



U razgovoru s novinarom AA, Semo govori o samom procesu koji počinje "smirivanjem ili dimljenjem pčela". Nakon što ih smiri, vadi ih iz košnice i stavlja po tijelu. Čitav proces traje oko dva sata, gdje u konačnici veći dio tijela bude prekriven pčelama.



Semo naglašava kako je sve to teško obaviti sam pa mu često u pomoć pristignu kolege pčelari.



Otkriva kako su ga već nakon drugog pokušaja obaranja rekorda, kolege počele nazivati "čovjekom pčelom". Semo ističe kako se neće zaustaviti dok ne obori svjetski rekord.



Navodi kako je svjestan činjenice da svaki ovaj pokušaja sa sobom nosi dosta rizika te kako tokom pretrpi značajan broj uboda.



"Treći pokušaj je bio vrlo uspješan. Moj cilj je oboriti aktuelni svjetski rekord, a riječ je o 63,7 kilograma pčela sakupljenih na ljudskom tijelu", kazao je Semo.



Naglašava također kako primarni cilj u njegovoj priči svakako nije ulazak u Guinnesovu knjigu rekorda, već ukazati na značaj pčelarstva.



"Mi se bavimo organskom proizvodnjom meda. Nažalost, naš trud i napor često propadaju, jer su na tržištu prisutni ilegalni proizvođači. Ovim želim ukazati na taj problem", kazao je Semo.



Dodaje da dok je okružen pčelama, mora paziti da ne pravi pokrete kojim bi ih mogao naljutiti. Prema njegovim riječima, tokom ovog eksperimenta pretrpi veliki broj uboda.



"Tijelo mi je postalo imuno na ubod pčele. Pčelarstvom se bavim 33 godine, odrastao sam s pčelama. Odlicno ih poznajem i znam njihov jezik", kazao je Semo.



