Znanstvenici su utvrdili da san koji traje 9 sati i 10 minuta ima optimalan učinak na fizički izgled, kožu čini blistavijom, oči su manje mutne i ten s vremenom postaje čišći i blistaviji.

Ako želite da odlazak na počinak ima maksimalne efekte 'beauty sleepa', optimalno vrijeme za odlazak u krevet je 21:45, a najbolje vrijeme za buđenje 6:55 minuta. Dakle, najbolji učinak za vaš fizički izgled imat će prosječan san od 9 sati i 10 minuta, prenosi 24sata.



Utvrdili su to britanski znanstvenici, na temelju istraživanja o učincima duljine sna na fizički izgled, koje su provodili za britansku tvrtku Sealy UK, koja se bavi proizvodnjom i prodajom madraca.



Kod ispitanika koji su spavali 9 sati i 10 minuta primijećeno je da im je koža blistavija te da imaju bistriji pogled i općenito bolji ten.



Iako je vrijeme odlaska u krevet puno ranije nego što je većina odraslih ljudi navikla, stručnjak za spavanje Neil Robinson kaže kako mnogi troše puno novca da bi izgledali i osjećali se dobro, a zaboravljaju da kvalitetniji noćni san čini čuda za naš cjelokupni izgled.



"Pritom treba uzeti u obzir i kvalitetu sna, te učiniti sve što je moguće kako biste stvorili okoliš u kojem možete ugodno i mirno spavati", ističe on za The Mirror.



