Savo Kurajica iz trebinjskog naselja Gorica, koji je postao otac osmi put, rekao je da za njega i njegovu suprugu Mirjanu velika porodica nije obaveza već zadovoljstvo i radost, da im ništa ne nedostaje, jer sve postižu zajedničkim radom.

Foto: SRNA

Savina supruga Mirjana nedavno je u trebinjskom porodilištu rodila djevojčicu, njihovo osmo dijete.



Bračni par Kurajica sada su sretni roditelji sedam kćerki i jednog sina. Najstarije dijete ima 17 godina, a sretni otac jedva čeka da u kuću stigne i najmlađi član.



Porodica Kurajica živi od poljoprivrede, na svom imanju proizvode voće i povrće i prodaju ga na štandu u Gorici.



Prema Savinim riječima, imaju svega, ništa im ne nedostaje, a sve postižu zajedničkim dogovorom.



"Živimo skromno, od sopstvenog rada. Proizvodimo voće i povrće i to prodajemo na štandu. Supruga radi u HET-u, a ja se, uglavnom, poljoprivredom bavim. Ništa nam ne nedostaje, imamo svega", kaže Savo.



On dodaje da i ostala djeca pomažu oko svih poslova u domaćinstvu.



Savo ističe da su se prinovi svi obradovali, najviše brat. O imenu još nisu razmišljali, to će prepustiti djeci.



"Najbitnije je da smo svi zdravi. Sve ostalo lako ćemo postići, da nikome ništa ne nedostaje", rekao je Savo.



Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić nedavno je sa direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem posjetio Mirjanu u porodilištu u Trebinju i uručio joj simbolične poklone.



Ćurić je poručio da će gradska vlast i naknadno dati podršku ovoj porodici u bavljenju njihovom djelatnošću, te je izrazio želju da ovakvih višečlanih porodica u Hercegovini i Trebinju bude još više.



Ovih dana u njihovu kuću pristižu brojni gosti. Dolaze komšije, rodbina i prijatelji da sa srećnom porodicom podijele radost.





(SRNA)