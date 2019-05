Izudin Jahić postao je jedan od najpoznatijih Tuzlaka čiju stranicu "Valter Tuzlanski“ na društvenoj mreži Facebook prati hiljade ljudi, najviše Tuzlaka koji žive u ovom gradu i inostranstvu.

Jahić ima 72 godine, a njegova misija je kroz fotografije širiti vijesti o ljudima iz Tuzle. Nerijetko upozorava i na slobosti u ovom gradu zbog čega mu se ljudi sve više javljaju, jer znaju da su zbog, kako kaže, njegovih javnih i nepristrasnih objava napravljene mnoge lokalne promjene.



- Mnoge ljude bih prihvatio za prijatelje, ali ne mogu jer je na Facebooku broj ograničen. A upravo sam dobio od Facebooka obavijest da moje objave imaju 950 hiljada lajkova. Također, moje objave je komentiralo više od 300 hiljada ljudi. Kada razgovaram s ljudima, drago im je. Moj cilj je da o Tuzli pozitivno govorim, jer sam Tuzlak. Mnogi moji prijatelji su u inostranstvu i uvijek im je drago vidjeti Tuzlake – kaže za Fenu Jahić.



U medijsku promociju grada Tuzle i njenih građana krenuo sasvim slučajno. Svaki dan ili svakih nekoliko sati na stranici "Valter Tuzlanski“ na Facebooku se mogu vidjeti slike Tuzle, njenih ljudi i aktivnosti koje se u ovom gradu održavaju.



- U početku sam se skrivao. Niko nije znao ko je 'Valter Tuzlanski' osim nekoliko mojih prijatelja. Budući da je stranica postajala sve popularnija onda sam se odlučio savladati tehnologiju. Sve više obilazim događaje u gradu, promoviram ljude, družim se s njima. Svima se sviđa ovo što radim. To je meni dodatna motivacija iako nemam posebne ekonomske računice. Na sve troškove koje imam ja se ne žalim, jer sve se može kad se hoće - kaže Jahić.



Ovaj penzioner nekada je bio jedan od poznatih poduzetnika u ovom gradu. Ističe da je vrlo rijetko posjećivao kulturne institucije, a danas sve više boravi u njima gdje susreće ugledne građane grada s kojima se druži i o kojima kroz svoje fotografije govori i podsjeća na njihovu povijest i doprinos Tuzli.



- Ja sam vozio kamion dugo godina, poslije sam imao i svoju taxi firmu. Zato je svima čudno da danas radim ovo što radim. Mnogo me ljudi prati, ali većina njih mene ne poznaje, posebno mladi. Međutim, kada se javim, kada me upoznaju baš im bude drago. Neki žele da zajedno pijemo kafu. Stalo mi je da se ljudi povezuju, da međusobno razgovaraju, a ne da se udaljavaju jedni od drugih. Moj glavni motiv je da se ljudi druže – ističe tuzlanski 'Valter'.



Ipak, na Facebook stranici "Valter Tuzlanski“ mogu se vidjeti i fotografije koje ukazuju na slabosti društvene svijesti.



- Ponekad nam treba dosta kritike, a time se niko ne bavi u ovom gradu. Ljudi mi često šalju privatne poruke da im ne valja cesta u ulici, da su bez vode, da ih ugrožava klizište. Zovu me da dođem i da slikam. Ljudima je stalo da neko čuje i vidi njihove probleme. Međutim, drago mi je što na takve objave zaista bude pozitivnih reakcija – kaže Jahić.



Također, smatra da je njegova stranica na Facebooku potpuno nezavisna i da mu ljudi vjeruju. Pratio je, navodi, na proteklim općim izborima sve političke skupove, samo kako bi ljudima ukazao ko šta radi i na koji način danas provodi svoja obećanja.



'Valter' je politički nezavisan, odnosno, kako kaže, zavisi samo o jednakoj promociji svakog čovjeka. Svoj angažman kroz "Valter Tuzlanski" posvetio je i humanitarnim akcijama, što su brojne nevladine organizacije, posebno one koje se bave pravima djece s poteškoćama u razvoju, nagradile velikim brojem zahvalnica.



