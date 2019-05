Ovisnost o videoigrama mogla bi se i službeno smatrati bolešću nakon što je ovo stanje priznala i klasificirala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Ilustracija / 24sata.info

Neki medicinari sugeriraju da je ovaj poremećaj posebna ovisnost koju karakterizira prekomjerno ili kompulzivno korištenje kompjuterskih igara ili videoigara koje utječu na svakodnevni život pojedinca.



U junu prošle godine Svjetska zdravstvena organizacija je uključila poremećaje u vezi s igranjem videoigara u svoju reviziju međunarodne klasifikacije bolesti, a naredne sedmice glasat će o tome da li će se to i službeno smatrati bolešću.



Kompanije koje se bave proizvodnjom igara su saopćile kako prate reakcije WHO-a i da su zabrinute zbog ovog stanja. Iz Microsofta su saopćili da su već poveli računa o tome da daju roditeljima veću kontrolu kada je riječ o tome koliko vremena njihova djeca mogu provoditi u igranju igara.



"I mi također kao sastavni segment IT industrije smatramo da možemo i da trebamo više raditi na istraživanju i saradnji na ovom polju", rekao je Microsoftov šef odjela za igre Dave McCarthy.



Naime, struka je zaključila da djeca koja igraju videoigre nerijetko ugrožavaju sigurnost druge djece i glavni su akteri u nasilnim situacijama, često su agresivna i nedolično se ponašaju. Međutim, iz WHO-a su ipak naveli kako je generalno mali broj svjetske populacije pogođen poremećajima u igranju videoigara. S druge strane, oni navode i to da posljedice mogu biti katastrofalne za one koji pate od ove ovisnosti.



Tokom 2008. godine istraživači s Univerziteta u Rochesteru tragali su za odgovorom na pitanje šta motivira igrače da nastave igrati, a vodeći istraživač Richard Ryan tvrdi da pojedinci imaju više razloga nego što je puka zabava.



On je rekao da mnoge videoigre zadovoljavaju osnovne psihološke potrebe nekih ljudi, a igrači igraju i zbog nagrada, slobode te veze s drugim igračima, prenosi Sky News.



