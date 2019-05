Zamislite da ste na rođendanu vaše kompanije. Osvjetljenje je prigušeno, glasna muzika, i svi se lijepo provode. Ipak, nekoliko članova vašeg tima se MALO previše zabavljaju. To je najbučnija grupa u prostoriji, i popili su malo više.

Foto: 24sata.info

Jedan od njih je posebno «pod gasom» - tetura, dobacuje neprimjerene komentare, vrijeđa sviju koje vidi. Možda je prije večera bio razmatran za višu poziciju, ali nakon ovakvog ponašanja? Na kraju, ako se ne može kontrolirati i pristojno ponašati na zabavi, kako će onda se nositi pod dodatnim pritiskom? Nikako.



Poslovno druženje, sa kolegama, šefom, ili klijentima – se odvija prema drugačijim pravilima nego druženje sa prijateljima ili porodicom. Nažalost, mnogi tretiraju te dvije grupe isto, što ne da je greška, nego može imati i negativne posljedice po karijeru.



Druženje sa klijentima



Većina društvenih situacija sa klijentima uključuje obrok. Tradicionalni poslovni ručak je način kako razviti odnos, osigurati buduće ugovore, ali i dobiti preporuke. Svako ovakvo druženje zahtijeva strateško planiranje, kako bi bilo uspješno.



Pažljivo birajte lokaciju: izaberite mjesto koje nije bučno, sa uslugom i ponudom za koju znate da su dobri i da drži konstantan kvalitet. Najbolje je kada restoran ima i osiguran parking i koje nije daleko od klijenta. Niko ne voli voziti daleko, ako ne mora. Neka se klijent osjeća udobno: stavite mu do znanja da vi plaćate ručak, recite klijenti šta mu preporučujete, da mu ne bude nezgodno ako naruči skup odrezak, a vi samo salatu i mineralnu. Mudro trošite i zapamtite da vaš račun ide na reviziju, i da će vaš nadređeni vjerovatno pregledati račun. Zlatno pravilo je da iznos koji potrošite na obrok treba biti proporcionalan iznosu koji očekujete da dobijete kao rezultat tog ručka: da li je u pitanju mogućnost sklapanja velikog ugovora ili tek dobijanje dodatna dva ili tri kontakta?



Druženje sa nadređenim



Ovakvo druženje sadrži potpuno drugačije izazove. Druženje jedan na jedan nakon radog vremena sa nadređenim je sjajno u opuštenoj atmosferi. Ali, s druge strane, veoma je lako od prijateljske atmosfere preći u ….suviše prijateljsku. Kako prepoznati razliku? Zapamtite da je i dalje u pitanju posao: bez obzira koliko se dobro slagali sa šefom, ne mislite da imate specijalan tretman i ne prelazite granicu zaposleni-nadređeni. Opustite se, ali ne previše: ovo vam je šansa da se pokažete u dobrom svjetlu i van ureda, naročito ako imate u vidu napredovanje u karijeri ili dodatne odgovornosti. Nemojte imate nerazumna očekivanja: to što je druženje bilo prijateljsko, ne znači da ćete dobiti unaprjeđenje. I nemojte dovoditi šefa u nezgodan položaj tako što ćete ga pitati o povišici ili unaprjeđenju. U redu je razgovarati o poslu, ali takva pitanja ostavite za ured.



Druženje sa kolegama



Ovdje je najlakše pogriješiti. Druženje sa kolegama je definitivno lakše nego sa klijentima ili šefom, ali i tu treba biti oprezan – lako je popiti više nego što treba, ili biti suviše glasan. Možda vam je ugodnije sa kolegama, ali to ne znači da se možete totalno otkačiti. Sačuvajte reputaciju i zadržite poštovanje ostalih. Neka konverzacija ostane pristojna – ne pričajte viceve koje nikad ne biste ispričali i ne vrijeđajte kolege svojim komentarima. Ograničite konzumaciju alkohola – ukratko, ne pretjerujte s pićem. Sjetite se kako ružno izgledaju ljudi koji ne vladaju sobom, to bi vas trebalo spriječiti.



Druženje na konferencijama



Konferencije su sjajan način stvaranja vrijednih kontakata i zato je važno ponašati se najbolje što možete. Držite čašu ili tanjir u lijevoj ruci, tako se možete rukovati sa drugima. Ne dolazite prvi, i ne odlazite posljednji: ukoliko niste sigurni kada trebate ići, posmatrajte nadređene koje cijenite, slijedite njihov primjer. Više slušajte, manje pričajte: većina ljudi se osjeća posebno kada ih neko sluša. Ukoliko stalno pričate, drugi će vas vidjeti kao egocentrične. Zato prvo slušajte, a onda pričajte.



A šta je sa sitnicama?



Mnogi ovdje iznešeni savjeti djeluju “zdravorazumski” ali iznenađujuće veliki broj ljudi pada upravo na sitnicima. Mnoge osobe danas ne piju, i osjećaju se izostavljene iz poslovnih društvenih događaja. Nekad je bilo poželjno pušiti, i čak se i favoriziralo, naročito prilikom sklapanja poslova (sjetite se samo simbolike kubanskih cigara), ali u zadnjih 15 godina, pušači nisu rado viđeni gosti na poslovnim skupovima. Zato se mnogi pušači sada odlučuju za IQOS, bolju alternativu cigaretama, bez dima, pepela, neprijatnih mirisa i bez pasivnog pušenja što je kolegama nepušačima najbitnije. Šta obući na happy hour koji organizira kompanija? Da li je kratka suknja dozvoljena, i koliko kratka? Šta je sa šminkom? Kako ne biti suviše sportski odjeven (zapamtite - trenerka nikad, ali baš nikad nije prihvatljiv outfit). Raspitajte se kod prijatelja i drugih kolega, pitajte ih za neke dobre primjere. Potražite savjete na internetu. Dobro krojene hlače svugdje su dobrodošle.



Poslovna druženja imaju svoj set pravila i praksi, i morate znati da bez obzira kojim se poslom bavite, ili ko su vam kolege, prisustvovanje poslovnim događajima je dio profesionalnog života. Dobro pravilo prema kojem se trebate voditi je da ne radite ništa što ne biste radili tokom običnog radnog dana. I budite umjereni u pijenju, jedenju, ali i pričanju.



(24sata.info)