Njemačka učiteljica Verena Brunschweiger ubrzo je nakon vjenčanja odlučila da neće imati djecu - ne stoga što ih nije željela nego stoga što je osjećala da ne može opravdati klimatsku štetu prouzročenu dodavanjem još jednog stanovnika svjetskoj populaciji.

Ona je dio sve šireg pokreta žena i mladih koji su obećali da neće imati obitelj zbog nadolazeće krize klimatskih promjena.



"Doista smo dugo i dobro o tome promislili", rekla je Brunschweiger za Thomson Reuters Foundation u telefonskom razgovoru iz svojeg doma u Bavarskoj.



"Konačno, okoliš je najvažniji čimbenik za mene", kazala je."Borim se, naravno. Volimo djecu - suprug mi je također učitelj ...Ali sigurna sam da sam ispravno odlučila".



Klimatske promjene mijenjaju životne izbore nekih mladih ljudi dok se svijet bori da ograniči globalno zagrijavanje, ne bi li odgodio širok raspon njegovih posljedica, od sve ekstremnijih poplava, suša, oluja i porasta razine mora do porasta gladi, nestašice vode i siromaštva.



Znanstvenici su upozorili da će još stotine milijuna ljudi biti pogođeno do 2050. ako se ne poduzmu nove akcije kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova, prenosi Hina.



Među osobnim izborima ljudi u razvijenim zemljama koje najviše mogu utjecati na ograničenje emisija su odluke da imaju manje djece, mnogo manje lete zrakoplovima i režim prehrane na biljnoj osnovi, kažu neki znanstvenici.



Brunschweiger i drugi tvrde da je neodgovorno dodavati nove stanovnike svjetskoj populaciji za koju se očekuje oštar porast sa 7,6 milijardi u 2017. na gotovo 10 milijardi do 2050.



Drugi su odlučili da nemaju djecu u strahu od klimatskih promjena za koje se boje da nose mračnu budućnost novim naraštajima.



