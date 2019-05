Mnogima možda zvuči smiješno, ali najnovije istraživanje je pokazalo da je, ukoliko se umrljate dok jedete, to jedan od pokazatelja inteligencije.

Naime, ljudi to najčešće smatraju nespretnošću, ali tu se radi o nečem potpuno drugačijem.



Postoji razlika u načinu na koji visoko inteligentan čovjek koristi svoj mozak u poređenju s ljudima niže inteligencije. Kad razmislite o svemu što se događa i kada podignete čašu i prinesete je ustima, stvar postaje mnogo jasnija. Vaš mozak izračunava težinu čaše, udaljenost koju ruka mora preći s čašom, a da ne prolije, brzinu pomaka ruke i položaj usta. Međutim, inteligentni ljudi su vrlo rijetko usredotočeni na stvari koje se upravo sada događaju, pogotovo na one koje rade automatski. Oni imaju stotinu drugih stvari na pameti, tako da ta odluka da se popije malo soka ne iziskuje ništa više od automatske radnje, dok se mozak bavi drugim stvarima.



"Što je vaš mozak neorganizovaniji, to ste inteligentniji. Drugim riječima, nije stvar u tome da ste nespretni, već da su vam druge stvari mnogo veći prioriteti od pića koje konzumirate, a koje dolazi na sekundarno mjesto", objašnjava autor istraživanja Stiv Džonson.



Mrlje mogu biti frustrirajuće i ljudima će definitivno donijeti dodatan posao da ih se riješe ili barem vizuelno smanje "štetu". Ali, ako o tome razmišljate na način kako je to objasnio autor istraživanja, možda ćete se sljedeći put samo nasmijati sami sebi i nastaviti uživati u večeri, piše "Goodfullness".

Ostale karakteristike koje pokazuju natprosječnu inteligenciju:



1. Lako pronalazite povezanost između naočigled nepovezanih informacija;



2. Saosjećate se sa drugima;



3. Humoristični ste;



4. Imate jaku samokontrolu;



5. Volite biti sami;



6. Otvoreni ste za nove ideje;



7. Svjesni ste svog neznanja;



8. Lako se prilagođavate novim situacijama i ljudima;



9. Više volite noć nego dan;



10. Teško vas nešto omete u radu.



