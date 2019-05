Indijac Devendra Suthar bio bi običan stolar i niko ga vjerojatno ne bi dvaput pogledao da nema jednu neobičnu karakteristiku: rođen je s 28 prstiju.

Foto: 24sata.info

Iako nije rijetkost da se netko rodi s pokojim prstom viška, Devendra je jedini koji ih na svakoj ruci i stopalu ima čak sedam, a zbog toga je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao čovjek s najviše prstiju na svijetu, piše Index.hr.



Usprkos tome što zbog svojih dodatnih prstiju mora biti dodatno pažljiv pri obavljanju svog posla, tvrdi da je sretan što ih ima.



"Zbog mojih dodatnih prstiju, ljudi me tretiraju kao zvijezdu. Često me dolaze vidjeti i zbog toga se osjećam jako posebno. Djeca se smiju kad vide kako radim trikove s prstima, a izraz njihova lica kad mi vide prste na nogama je neprocjenjiv. Zbog svojih prstiju sam postao slavan", ispričao je on za Metro.





(24sata.info)