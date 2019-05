Dojenje beba jedan je od najzahtjevnijih dijelova majčinstva, no njegove su prednosti višestruke za novorođenče. Međutim, osim što je dojenje dobro za bebe, onoj e odlično i za majke. Naime, najnovija istraživanja pokazala su da dojenje smanjuje obim struka kod majke.

U istraživanju "Ishodi trudnoće i zdravlje u zajednici" Univerziteta u Pittsburghu i Državnog univerziteta Michigan učestvovalo je 700 žena. Istraživači su pratili majke sedam do 15 godina nakon što su rodile.



Rezultati koji su objavljeni u časopisu Journal of Women's Health, pokazali su da su mame koje su dojile više od šest mjeseci imale tanji struk gotovo četiri centimetra u poređenju sa strukom mama koje su prestale dojiti nakon šest mjeseci ili čak i ranije.



Osim toga majke koje su duže dojile imale su manji obim kukova. Istraživači su uzeli u obzir dob, rasu ili etničku pripadnost, komplikacije u trudnoći, socioekonomski status i faktore zdravog načina života, prenosi Klix.



Naučnici su otkrili i da su mame koje su dojile svoje bebe imale manji indeks tjelesne mase i sistolički i dijastolički krvni pritisak. Razlog za to je što su majke koje doje svjesnije bitnosti zdrave ishrane za bebu.



