Njemačka razmišlja o uvođenju posebnog odjela unutar ministarstva zdravstva koji bi se brinuo o problemima usamljenih građana, javljaju njemački mediji u nedjelju.

Ilustracija / 24sata.info

"Dosad se premalo pažnje posvećivalo bolestima koje uzrokuje usamljenost: Jedna nedavna studija pokazuje da usamljenost često uzrokuje psihičke bolesti poput depresija, anksioznosti ali i bolesti krvotoka", rekao je dužnosnik socijalista Karl Lauterbach za dnevnik Welt am Sonntag.



On stoga traži da se, po uzoru na Veliku Britaniju, uvede posebno komisiju pri ministarstvu zdravstva koje bi se bavilo usamljenošću i štetama koje ta pojava nanosi društvu.



Ideju o posebnom povjerenstvu za usamljene podržao je i dužnosnik demokršćanske Unije CDU/CSU Marcus Weinberg.



"Mora biti više mjesta i programa koji bi usamljenim ljudima omogućili ponovno uključivanje u društveni život", rekao je Weinberg.



Političarka Zelenih Maria Klein-Schmeink traži da se izradi studija troškova uvođenja dodatnih mjera za borbu protiv šteta koje uzrokuje usamljenost.



"Polazim od toga da se svaka investicija u borbi protiv usamljenosti isplati", rekla je Klein-Schmeink.



Welt am Sonntag piše da se broj stanovnika industrijski razvijenih zemalja povećava u toj mjeri da stručnjaci govore o "epidemiji usamljenosti", prenosi Hina.



