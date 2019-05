U SAD-u oko 600 miliona ptica ugine svake godine zbog zalijetanja u nebodere, tvrdi istraživači Laboratorije za ornitologiju Cornell.

Chicago, Houston i Dallas su zasad najsmrtonosniji za ptice.



Ptice, naime, mogu postati dezorijentisane i početi se zalijetati u zidove zato što su privučene umjetnim svjetlom. Problem je još izraženiji tokom migracijskih sezona kad oko milijardu ptica putuje od Kanade do Latinske Amerike.



"Chicago, Houston i Dallas pozicionirani su upravo na putu zračnih koridora u Sjevernoj Americi. Zbog njihovog položaja, a i visine zgrada, prijetnja su pticama selicama", tvrdi voditelj istraživanjai ornitolog Kyle Horton.



Osim visine zgrada, problem predstavlja i vrijeme samih migracija. Mnoge ptice lete noću pa ih privlači sjaj nebodera u mraku. Neke ptice svjetlost može toliko dezorijentirati da lete uokolo satima te na kraju iscrpljene slijeću u negostoljubivu i opasnu okolinu.



Ove životinje također mogu biti zbunjene zbog biljaka iza prozora. One iz pogrešno vide kao sigurno mjesto slijetanja i zalete se u prozor.



Organizacija Lights Out New York apelira tako na stanovnike visokih zgrada i nebodera da gase nepotrebna svjetla tokom migracijskih sezona na proljeće i jesen, prenose mediji.





(FENA)