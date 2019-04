Još se nisu sleli utisci nakon katastrofalnog požara koji je progutao parišku katedralu Notr Dam, pa mnogi ljudi u ovom kulturnom i istorijskom gubitku pokušavaju da nađu dublje značenje.

Arhiv / 24sata.info

Tako je jedno od vjerovanja i to da je gubitak crkve Notr Dam još prije 500 godina predvidio legendarni francuski prorok Nostradamus.



Ljudi koji i u današnje vrijeme proučavaju njegove zapise pronašli su predskazanje požara znamenite crkve koje je Nostradamus protumačio kao uvod u "povratak zla koje tek dolazi".



Nostradamus je naime u svojim stihovima naveo da će emocionalno najviše biti pogođene Francuska i Italija (zemlja unutar koje se nalazi Vatikan), a među njima je i britanski astrolog Džesika Adams, piše "Sputniknews".



Adamsova je citirala stihove u kojima je Nostradamus, prema njenom vjerovanju, previdio požar u Notr Damu:



"Glave Ovna, Jupitera i Saturna, Vječni Bog koji promjene će se događati? Nakon mnogo vremena zlo će se vratiti, Francuska i Italija, koje emocije ćete proživljavati?"



U emocijama koje Nostradamus spominje u svojim stihovima mnogi su pronašli poveznicu s izjavom francuskom predsjednika Emanuela Makrona, koji je u obraćanju javnosti rekao da je Notr Dam zajednička istorija, a njegova poruka, da mu je teško gledati kako njihova istorija gori, doprla je do mnogih Francuza i katolika.



Mnoge vjernike naime uznemiruje i što se razorni požar dogodio u Velikoj nedjelji, uoči Uskrsa. Ipak, Nostradamusovo proročanstvo od kojeg u savremeno doba strahuje mnogo ljudi je to da se čovječanstvu sprema Treći svjetski rat koji će trajati trideset godina.



Kako se slavnom francuskom proroku pripisuje i predviđanje pojava Adolfa Hitlera, osnivanje Islamske države i teroristički napad na WTC 11. septembra mnogi sa strahom iščekuju šta će se, nakon stravičnog požara, dalje događati.



Zanimljivost koje su se mnogi sjetili je i film "Prije sumraka", snimljen 2004. godine, u kojem glume Itan Hok i Džuli Depli. Radnja filma vrti se oko pisca koji dolazi u Pariz da promoviše svoju knjigu i nakon devet godina ponovo nakon mnogo godina, sreće Parižanku Selin.



U proživljavanju stare romanse, Džesi i Selin dugo razgovaraju obilazeći Pariz, a u jednoj od scena prolaze pored katedrale Notr Dam, za koju kažu: "Pogledaj je. Jednog dana će nestati".



(24sata.hr)