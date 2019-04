Facebook će uskoro svojim korisnicima otkrivati zašto im se određeni sadržaj pojavljuje na News Feedu.

ilustracija/ 24sata.info

Opcija "Why am I seeing this post?" će korisnicima otkrivati koja njihova aktivnost potakla algoritam da im prikaže baš taj sadržaj koji im se u tom trenutku prikaže, piše BBC. Nova opcija trebala bi biti dostupna od 2. maja, kažu iz Facebooka.

Inače, Facebook, Twitter i YouTube dugo su se nosili s kritikama javnosti upravo zbog toga što su koristili algoritme za predlaganje sadržaja, ali bez objašnjenja na koji način oni funkcionišu.

Opcija "Why am I seeing this post?" (odnosno "Zašto vidim ovaj post?") moći će se pronaći u padajućem meniju koji se pojavljuje s gornje desne strane svake objave na News Feedu. Pružaće odgovore poput: "Više ste komentarisali objave s fotografijama nego s bilo kojim drugim medijskim sadržajem."

Sličnu opciju Facebook nudi za svoje sponzorisane oglase od 2014. godine, a najavili su da će unaprijediti i nju.

"Ta ažuriranja dio su naših stalnih napora da ljudima pružimo više konteksta i kontrole na Facebooku", navodi se u postu na blogu kompanije.

(NN)