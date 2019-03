Iako je prošlo tek mjesec dana od predstavljanja poslejdnje generacije Samsungovih telefona iz serije Galaxy S, na mreži možemo da pročitamo sve veći broj glasina vezanih za novi model Galaxy Note-a koji će južnokorejska kompanija predstaviti tokom ljeta.

Foto: Twitter

Prema glasinama koje dolaze od "ljudi dobro upoznatih sa situacijom", ovo bi mogao da bude najbolji Samsung telefon do sada – pri čemu treba napomenuti da bi tu titulu lako mogao da dobije i model Fold, ali prvo moramo da vidimo kako savitljivi telefon izgleda i radi u praksi.



Modeli iz serije Note od prvog uređaja bili su prepoznatljivi po velikim ekranima – danas smiješno zvuči kada se sjetimo da su mnogi smatrali dijagonalu ekrana prvog Notea od 5,3 inča prevelikom, a Note 10 bi trebalo da ima ekran dijagonale 6,6 ili 6,66 inča (npr. Galaxy S10 Plus ima ekran dijagonale 6,4 inča), rezolucije 1440x3040 piksela uz premjer ekrana prema kućištu telefona od skoro 90 odsto. I na ovom uređaju Samsung će vjerovatno nastaviti s trendom koji je započeo još prošle godine, a nastavio je s novim Galaxy-jima te će prednja kamera, odnosno kamere biti smještene ispod ekrana (imaće rupicu u ekranu), piše Forbes.



S prednje strane tako će se nalaziti dvije kamere (možemo očekivati sličnu optiku kao i na modelu S10 Plus), dok će se na zadnjem dijelu kućišta nalaziti čak 4 kamere. Osim klasične primarne kamere, novi Note imaće i kameru za zumiranje (obje ove kamere imaće rezoluciju 12 MP), dodatnu 16 MP kameru za snimanje širokog ugla te 3D 16 MP ToF kameru.



Što se hardvera tiče, tu ne bi trebalo da bude većih iznenađenja i Note 10 će pokretati najjači ovogodišnji čipseti te će, zavisno od tržišta na kojem će se prodavati, dolaziti s ugrađenim Snapdragonom 855 ili Exynosom 9820. Takođe, spominje se i podrška za 5G, mobilnu mrežu nove generacije.



Predstavljanje Samsungovog Notea 10 možemo da očekujemo već 8. avgusta, a glasina koja se nikome neće svidjeti je i da bi ovaj uređaj trebalo da bude nešto skuplji u odnosu na prošlogodišnju generaciju.



Iako je ijreč samo o glasinama, čini se da će Note ponuditi brojne napredne tehnologije i opcije koje će privući kupce – od velikog ekrana i 6 kamera, do snažnog hardvera i podrške za 5G, prenosi Dnevnik.hr.

(24sata.info)