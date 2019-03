Britanska komapnija koja se bavi inovacijama - OneWeb, obezbijedila je 1,25 milijardi dolara kako bi ubrzala uspostavljanje globalne mreže za superbrzi širokopojasni pristup internetu pomoću satelita.

Iz OneWeba poručuju da to znači da je pokretanje mreže 2021. godine "neizbježno". Ta kompanija je u februaru uspješno lansirala prve satelite koji su u stanju da sve to omoguće, navodi BBC.

Nakon najnovijeg kruga prikupljanja novca, OneWeb raspolaže sa ukupno 3,4 milijarde dolara kapitala, do koga su došli zahvaljujući ulagačima kao što su japanski tehnološki diva Softbank, Virgin Groupa, Coca-Cola i Qualcomm.

U OneWebu navode da će zahvaljujući tom kapitalu do kraja godine početi mjesečno da lansiraju po 30 satelita, koji će, kada svi budu lansirani, biti raspoređeni tako da omogućavaju pristup internetu u cijelom svijetu.

Da bi im to pošlo za rukom, u nisku orbitu oko Zemlje, odnosno na visinu do 2.000 kilometara od površine Zemlje, moraće da lansiraju ukupno 650 satelita - iako bi njihov konačni broj mogao da dostigne i do 2.000.

To će biti najveći program lansiranja satelita u istoriji tvrde u OneWeb-u, koji konkuriše kompanijama kao što je SpaceX, koji ima slične planove. Te kompanije žele da donesu internet u one dijelove svijeta koji trenutno nemaju širokopojasni pristup mreži ili u kojima je pristup neujednačen.

Američki telekomunikacioni preduzetnik Greg Vajler je prošlog mjeseca za BBC izjavio da mu je cilj da pomogne ljudima u zemljama u razvoju.

"Ako pogledate ekonomije u nastajanju u kojima nema pristupa internetu ili je on jako ograničen, uglavnom ćete videti siromaštvo", rekao je Vajler. "Problemi sa zdravstvom, rodna neravnopravnost... svi problemi imaju isti korijen. Ljudi nemaju priliku da uče, da se izvuku iz siromaštva i izgrade svoje zajednice. Zato je umrežavanje tako važno!", naglasio je on.

