Mladi tim programera "15do3" predvođen Damirom Šeremetom i Vedranom Kapetanovićem, kreirao je originalnu bosanskohercegovačku platformu kojom želi odgovoriti na potrebe tržišta.

Foto: FENA

Radi se o platformi koja omogućava rezerviranje termina u omiljenim salonima ljepote, koja će od danas biti aktivna.



Specifičnost tog tima je što su svi mladi i što su imali priliku raditi za velike softverske kuće, ali su odlučili da naprave iskorak na bh. tržištu i osmisle nešto novo i svoje.



- Želimo stajati iza bh. proizvoda u IT sektoru. Naravno, u današnjem vremenu to je lakše reći nego uraditi s obzirom na povezanost globalnog tržišta - kazao je Šeremet Feni dodajući da je najteži dio posla osmisliti nešto novo te tu zamisao vrlo brzo pretvoriti u proizvod.



Iz tima "15do3" poručuju da je to samo početak te da vjeruju da njihova aplikacija ima potencijal za širenje ponude, a prve povratne informacije govore da ona ima svoje mjesto i na bosanskohercegovačkom, ali i na regionalnom tržištu.



- Čekanja, pozivi i 'pregovaranje' o datumima postaju stvar prošlosti. Rezervacije više ne zavise od radnog vremena salona, što olakšava pristup korisnicima, a rasterećuje pružaoce usluga administracije i dodatnih obaveza praćenja i rada sa rasporedom - pojasnio je Kapetanović.



Povezivanje putem aplikacija te vrste osigurat će predstavljanje salona koji tek počinju sa radom te onima koji do sada nisu ulagali u marketing i vidljivost na tržištu.



- Mogućnost pregleda ponuda, lokacija, usluga i termina oslobodit će salone obaveze da rade na razvoju vlastitih web stranica i opterećenja vođenja kanala na društvenim medijima. Jednostavno, povezivanje korisnika i pružaoca usluga postaje posao tima 15do3 - zaključio je Šeremet.





(FENA)