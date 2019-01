Dečko s Downovim sindromom postao je viralna senzacija zahvaljujući senzacionalnom nastupu na audiciji plesnog showa, a mnogi gledatelji priznali su da nisu mogli prestati plakati.

Foto: 24sata.info

Snimka Andrewova nastupa u BBC-ovu showu The Greatest Dancer pogledana je više od 29 miliona puta na Facebooku otkako je objavljena u ponedjeljak, a podijelilo ju je više od pola miliona ljudi.



Pogledajte audiciju 21-godišnjaka, no prvo pripremite maramice.



Andrewova mama objasnila je kako je njezin sin otkrio ples kad je gledao show Strictly Come Dancing na TV-u 10 prije više godina.



"Počeo je izvoditi plesove iz showa u dnevnoj sobi", kaže njegova majka Donna. "To ga je činilo sretnim."



Kad se pojavio na pozornici, Andrew se činio nervozan, no trebalo mu je tek 35 sekundi da prikupi dovoljno glasova publike za prolazak dalje. Naime, "ako 75 % publike glasa da im se sviđa ono što vide, plesači prolaze u sljedeću fazu takmičenja i dobivaju mentora" piše na službenoj stranici showa.



Tad se otvori ogledalo i prikaže publika s druge strane, koja je pratila nastup. Kad je Andrew vidio publiku, zastao je na tren, prije nego ga je mama potaknula da pleše dalje.



Kad je završio sa svojom tačkom, dobio je stajaće ovacije od publike, a dvoje članova žirija bilo je u suzama.



Kao da gledatelji nisu bili dovoljno u suzama, producenti su još doveli Andrewova najboljeg prijatelja Toma na pozornicu, kako bi mu čestitao.



The Greatest Dancer show je od osam epizoda koji se emitira u Velikoj Britaniji subotom navečer na BBC-ju One.



Pobjednik showa osvaja 50 hiljada funti i može se takmičiti u još jednom reality showu - Strictly Come Dancing.

(24sata.info / Index)