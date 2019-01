Najbogatiji čovjek na svijetu se razvodi zbog ove voditeljke, a novu dimenziji njihovoj priči daju i navodi o političkim motivima za osvetu.

Vijest o razvodu najbogatijeg čovjeka na svijetu i osnivača Amazona Džefa Bezosa odjeknula je juče pošto je on saopštio da se od supruge Mekenzi razvodi poslije 25 godina i da ostaju prijatelji. Međutim, američki mediji ubrzo su objavili su da je zvanično najbogatiji čovjek na svijetu u ljubavi sa Loren Sančez, bivšom TV voditeljkom.



Paralelno se pojavila informacija da je i brak Sančezove sa Patrikom Vitzelom, agentom za talente i vlasnikom agencije "WME", doživio krah.



Časopis "National Enquirer" objavio je ljubavne poruke koje su Bezos i Sančezova razmjenjivali, a mediji su objavili da je Bezos izdao saopštenje o razvodu da bi preduhitrio upravo priču o ljubavnim porukama.



"National Enquirer" je objavio da su njihovi novinari pratili Bezosa i Sančez kroz pet država i prešli više od 40.000 milja. Pratili su ih u privatnim avionima, luksuznim limuzinama, romantičnim šetnjama, u hotelima sa pet zvjezdica, intimnim večerama i "kvalitetnim vremenom" provedenim u skrivenim ljubavnim gnijezdima.



On se s Loren sastajao tri puta nedjeljno, vodio ju na egzotična putovanja privatnim avionima u vrijednosti od 65 miliona dolara. Fotograf ih je uhvatio kako rade "prljave stvari".



Novu dimenziju ovoj priči daju i navodi o tome da je cijeli slučaj politički motivisan.



Naime, Bezos koji je ujedno i vlasnik "Washington Posta", dugogodišnji je kritičar predsjednika Trampa i njih dvoje su odavno u javnoj svađi.



U međuvremenu, Dejvid Peker, izvršni direktor matične kompanije "National Enquirer", American Media Inc. (AMI), odavno je poznat kao Trampov saveznik, čak i prije nego što je ušao u politiku.



Bezos je juče objavio da se razvodi od supruge Mekenzi (48) poslije 25 godina braka, a onda je puklo i zbog čega zapravo.



Bezosovi imaju četvoro djece i bogatstvo od 137 milijardi dolara. Zajedno su zamislili i podigli Amazon.

(24sata.info / nn)