Naučnici su primjetili više brzih valova radio signala koji dolaze iz udaljene galaksije, prenosi britanski The Independent navodeći istraživanje objavljeno u časopisu Nature.

Ilustracija / 24sata.info

U 13 intervala brzih radio valova, poznatih pod nazivom FRB, ponavljao se jedan vrlo neobičan signal, koji je dolazio iz istog izvora udaljenog otprilike 1,5 milijardi svjetlosnih godina, otkriveno je teleskopom u Kanadi.



To je tek drugi put u historiji da su naučnici opazili takav ponavljajući interval radio signala. Ono, istovremeno produbljuje misteriju ali i nudi mogućnost da se možda konačno razumiju razlozi nastanka ovih radio signala.



Tačna priroda i izvor radio valova su nepoznate. Postoje razne teorije o tome šta ih uzrokuje. One uključuju neutronsku zvijezdu sa snažnim magnetskim poljem koje se vrlo brzo rotira ili dvije neturonske zvijezde koje su u procesu spajanja. Manje popularna teorija među istraživačima jest da se radi o nekoj vrsti vanzemaljskog svemirskog broda.



Intervali signala traju samo milisekundu, ali su zato poslati sa energijom za koju je Suncu potrebno 12 mjeseci da je proizvede.



- Ako znamo da postoji još jedan, možemo pretpostaviti da u svemiru postoji nešto više, što ne znamo - rekla je Ingrid Stairs, astrofizičarka s University of British Columbia. "A s više ponavljanja i izvora koje možemo proučavati, možda možemo razumijeti ove svemirske zagonetke – odakle su i šta ih uzrokuje."



CHIME observatorij u Okanagan dolini (British Columbia) sastoji se od četiri stometarske polucilindrične antene, koje skeniraju sjeverno nebo svaki dan.



Teleskop je počeo raditi tek prošle godine i vrlo brzo otkrio 13 radio valova, uključujući ponavljajući signal, prenosi Al Jazeera Balkans.



(FENA)