Ako je verovati glasinama, Kim Džong-un danas slavi 35. rođendan, a tim povodom "Sputnjik internešnal" objavio je pet najzanimljivijih činjenica o sjevernokorejskom lideru.

Arhiv / 24sata.info

Rođendan prvog čovjeka Sjeverne Koreje i dalje je jedna od najvećih misterija na svijetu - neki podaci iz sjevernokorejskih medija ukazuju da je on rođen 1982. godine, južnokorejski obavještajni zvaničnici smatraju da je rođen godinu dana kasnije, dok je američko Ministarstvo finansija objavilo da je Kim došao na svijet 8. januara 1984. godine.



Kako god bilo, "Sputnjik internešnal" navodi da među najinteresantnije činjenice i glasine o sjevernokorejskom lideru spada i to da je Kim veliki ljubitelj košarke i prijatelj bivše zvijezde NBA Denisa Rodmana.



Podsjeća da je Rodman otpjevao pjesmu za rođendan Kimu prije pet godina, uoči košarkaške utakmice između SAD i Sjeverne Koreje u Pjongjangu.



Bivši košarkaš je u više navrata posjetio Sjevernu Koreju i otvoreno pokazao naklonost prema Kimu, nazivajući ga "prijateljem za cijeli život".



"Sputnjik internešnal" ne zaobilazi da se osvrne i na Kimovu "frizuru u hipsterskom stilu" ističući da se, kako tvrde pojedini mediji, sjevernokorejski lider plaši berberina i sam sebe šiša.



A kada je riječ o osjećaju za modu, izgleda da je Kim strastven ljubitelj vojne odjeće, pošto uglavnom nosi crna ili plavo-siva odjela u maoističkom stilu, zakopčana do grla.



Međutim, s vremena na vrijeme, severnokorejski lider zanemari odjeću po kojoj je prepoznatljiv i obuče sive pantalone, bijelu majicu a na glavu stavi slamnati šešir, ukazuje se u tekstu.



Istovremeno, napominje se, pitanje je koliko je sjevernokorejski lider visok.



Nakon istorijskog sastanka Kima i južnokorejskog predsjednika Mun Džae-ina u maju prošle godine, južnokorejski novinari su na osnovu obuće sjevernokorejskog lidera istraživali koliko je on zapravo visok.



Iako je djelovalo da je Kim, za koga se ranije vjerovao da ima oko 170 centimetara, za manje od 2,5 centimetara niži od Muna, koji je visok 172 centimetara, stručnjaci su primjetili da je izgledalo kao da nosi uloške za povećanje visine.



Oni tvrde da je njegova prava visina 162,5 centimetara.



Jedna od zanimljivosti kada je u pitanju sjevernokorejski lider je i njegova navodna ljubav prema "selfijima".



Iako je pravljenje "selfija" popularno već neko vrijeme, Kim je prvo takvo iskustvo imao tek u junu prošle godine u Singapuru, gdje se sreo sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.



Sjevernokorejski lider bio je sav nasmijan dok se slikao sa ministrom spoljnih poslova Singapura Vivijanom Balkarišnanom, a fotografiju je podijelio i na društvenim medijima, ukazuje "Sputnjik internešnal".

(24sata.info / Tanjug)