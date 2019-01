Nova studija sa Sveučilišta u Portsmouthu u Velikoj Britaniji zaključila je da se može umrijeti od gubljenja volje za životom.

Prvo istraživanje ove vrste promatralo je fenomen "give-up-itis" - riječ koja se koristi za ono što je medicinski poznato kao "psihogena smrt".



Istraživanje predvođeno dr. Johnom Leachom kaže da se "give-up-itis" može katalizirati traumom koja se čini neizbježnom, a smrt se pojavljuje kao racionalna i neizbježna stvar. Smrt se može dogoditi za samo tri dana nakon početnog povlačenja iz života.



Važno je napomenuti da ovo stanje nije isto što i samoubojstvo.



-Psihogena smrt je stvarna. To nije samoubojstvo, to nije povezano s depresijom, to je čin odustajanja od života i umire se obično u roku od nekoliko dana. To je vrlo stvarno stanje često povezano s teškim traumama- rekao je dr. Leach.



Liječnik smatra da bi odustajanje moglo biti uzrokovano promjenom u prednjeg cingularnom korteksu mozga, koji kontrolira motivaciju i ciljno ponašanje osobe, prenose mediji.



