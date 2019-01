Ljudi su najsretniji u 23. i 69. godini, pokazuje naučna studija. Svaki čovjek dostiže vrhunac dva puta u životu, tvrde naučnici, nakon opsežne studije.

Centar za ekonomske efekte u Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke intervjuisao je 23.000 ljudi u dobu od 17. do 85. godine, ispitujući ih o njihovom zadovoljstvu životom i tražeći da predvide koliko će biti sretni za pet godina.



Nakon pet godina, ti ljudi su opet intervjuisani kako bi se vidjelo jesu li njihova očekivanja ispunjena.



Otkriveno je da "kriva sreće" u obliku slova "U" u dobi između 20. i 70. godine dostiže vrhunac u 23. i 69. godini.



Dvadeset i tri godine su tipično doba kada su ljudi puni entuzijazma i sa optimizmom gledaju na budućnost, pa je logično da je to jedno od dva najsretnija perioda, navode istraživači.



Istovremeno, 69. godina je druga tačka u životu koja je ocijenjena najsrećnijom, a naučnici to objašnjavaju činjenicom da su kod većine ljudi u tom trenutku života najveći stresovi prošli, te da mogu da uživaju u plodovima rada.



Naučnici ističu da su mlađi skloni da precjenjuju svoju buduću sreću, a stariji je potcjenjuju, prenose naučni portali.





