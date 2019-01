Vremena su se promijenila, a s novim vremenima dolaze i nove navike, nova ponašanja, kao i stavovi koji se čine puno drugačijim u odnosu na vrijeme od prije 20 ili 30 godina. Izazovi modernog roditeljstva razlikuju se na mnoge načine, ali ono glavno je da današnji roditelji odgajaju svoju djecu drugačije nego što su sami bili odgajani, ali i u drugačijim uslovima, a cjelokupni ishod je jedna od najvećih roditeljskih briga. Psiholozi s Harvarda otkrili su nekoliko važnih elemenata kada je u pitanju srećno i kvalitetno djetinjstvo.

Provođenje kvalitetnog vremena s djecom



Nije važno da budete samo fizički prisutni, važno je i da psihički budete prisutni sa svojom djecom. To je temelj svega. Vaše dijete puno više želi pravu osobu, s kojom može razgovarati i dijeliti ideje i iskustva, čak i ako toga možda nije svjesno.



Šta možete učiniti:



*Posvetite neko vrijeme u danu igrajući djetetove najdraže igre,



*Čitajte priče za laku noć i uživajte zajedno s djetetom,



*Pitajte ga o njegovom danu, na primjer: "Koji je bio najbolji dio tvog dana, a koji najteži?" "Šta si lijepo učinio za nekoga danas i šta je lijepo neko učinio za tebe?"





Budite moralni uzor i mentor djetetu



Djeca najviše uče iz svog okruženja, posebno u mlađoj dobi. Ono što vi činite je ono što će dijete postati. Upravo zato uvijek treba da pridajete pažnju svom ponašanju i svojim djelima te biti spremni priznati greške. Pokažite djetetu da vam je stalo i da ste spremni prihvatiti svoje greške i raditi na njima.



Šta možete učiniti:



Priznajte svoje greške, izvinite se i pokažite da se želite iskupiti i izbjeći ih sljedeći put.



Recite djetetu kako planirate izbjeći tu grešku i šta ste naučili iz nje.





Učite dijete da brine o drugima



Vaše dijete treba da se druži i poveže s drugima na ispravan način. Briga za tuđu sreću i izbjegavanje sebičnosti može donijeti puno prednosti za budućnost djeteta.



Psiholozi objašnjavaju da je jako važno da djeca čuju od roditelja da je briga o drugima prioritet i da je jednako važna kao i vlastita sreća.



Šta možete učiniti:



Promijenite poruku koju šaljete djetetu svakodnevno, iz "najvažnija stvar je da si ti srećan" u "najvažnija stvar je da si ljubazan i srećan".



Podstaknite dijete da dobro razmisli i razradi plan prije nego što odluči da odustane od nečega, bio to sport, pjevanje ili prijateljstvo.





Zahvalnost i razumijevanje



Dijete koje nije razmaženo je dijete koje priznaje uloge drugih ljudi u svom životu na zdrav način. Takvo priznanje dolazi sa zahvalnošću i razumijevanjem.



Šta možete učiniti:



Podstaknite dijete da bude zahvalno. Budite spremni primiti zahvalnost, ali je i dati.



Podstaknite izražavanje razumijevanja prema članovima porodice, prijateljima, odgajateljima, učiteljima i drugim ljudima koji učestvuju u životu djeteta.





Neka bude svjesno šire slike



Uobičajena činjenica je da djeca saosjećaju i brinu o uskom krugu porodice i prijatelja. To je, naravno, normalno, ali pravi izazov je naučiti dijete da počne razmišljati o ljudima izvan tog kruga.



Šta možete učiniti:



Podstaknite dijete da uzme u obzir perspektivu i osjećaje drugih ljudi, posebno onih koji su ranjivi. Dajte djetetu jednostavne ideje za poduzimanje akcije, poput toga da utješi dijete koje neko drugi zadirkuje ili koje je tužno, usamljeno i slično.



Razgovarajte s djetetom o temama poput teškoća drugih ljudi.

(24sata.info / NN)