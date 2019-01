Brojni građani New Yorka skakanjem u vodu i plivanjem u Atlantskom okeanu obilježili su prvi dan nove 2019. godine.

Foto: AA

Nekoliko hiljada hrabrih kupača u kupaćim i drugim šarolikim kostimima zaronilo je u ledeni Atlantski okean na Coney Islandu u ritualu koji se tradicionalno održava na prvi dan nove godine u organizaciji Kluba polarnih medvjeda.



Mnogi kupači ipak su se samo kratko zadržali u vodi i zatim pojurili za ručnicima, prekrivačima i vrućim čajem pripremljenim na obali.



Svi plivači koji su ušli u more dobili su potvrdu o učešću od kluba utemeljenog 1903. godine koji rado ističe da je najstariji zimski plivački klub u Sjedinjenim Američkim Državama.



Klub zapravo organizira kupanje svake sedmice od novembra do aprila, ali novogodišnji dan privuče najveći broj kupača spremnih okušati se u ulozi "medvjeda".



Inače, ovaj tradicionalni događaj u New Yorku se održava od daleke 1903. godine.



Ova praksa je također zabilježena od Australije i Južne Afrike pa do brojnih evropskih zemalja gdje su brojni građani skakali u ledenohladna mora, rijeke i jezera.





(AA)