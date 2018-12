Jedan od najvećih tepiha na svijetu već 120 godina ukrašava pod Svečanog salona u istanbulskoj palati Yildiz Sale, a nedavno je prvi put iznesen iz palate radi pranja i restauracije.

Foto: AA

Tepih Hereke je izrađen daleke 1897. godine i pod Svečanog salona ukrasio je za tadašnji susret sultana Abdulhamida II i njemačkog cara Wilhelma II.



Nakon 12 decenija tepih je prvi put iznesen iz palate i opran u posebno izrađenom bazenu i posebnim sredstvima kako bi bio spreman za proces restauracije.



Riječ je o skoro tri tone teškom tepihu ukupne površine od 468 kvadratnih metara. U Svečani salon palate Yildiz će ponovo biti prostrt tek nakon restauracije koja će trajati i do tri godine.



Zamjenik direktora Ureda za upravljanje nacionalnim palatama Turske Ahmet Capoglu za AA je kazao kako je riječ o najvećem turskom tepihu i jednom od najvećih na svijetu.



- To je vrijedan historijski artefakt. Sultan Abdulhamid ga je dao izraditi za prijem njemačkog cara Wilhelma. Šare na tepihu dizajnirao je tadašnji dvorski slikar Emil Meinz - kazao je Capoglu.



Tepih je dizajniran u skladu s ornamentima na zidovima i plafonu Svečanog salona u palati, a Capoglu je kazao kako je tepih odnesen na posebno mjesto radi restauracije koja je nužna, jer je vremenom došlo do vidnih oštećenja.



Pranje tepiha je također bio zahtjevan poduhvat, a korišten je specijalni deterdžent koji su razvili stručnjaci s Tehničkog univerziteta u Istanbulu.



- Restauracijom tepiha će se u naredne 2,5 do 3 godine baviti stručni restauratori Ureda za upravljanje nacionalnim palatama Turske - kazao je Capoglu.





(AA)