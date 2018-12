Naučnici decenijama pokušavaju pronaći korelaciju između kvalitete sperme i godišnjih doba. Do sada, piše Men's Health, najviše ukazatelja govori kako je upravo zima najpogodnija za spermatozoide.

Ilustracija / 24sata.info

Jedna italijanska studija objavljena u listu Chronobiology International sugeriše da hladno vrijeme pogoduje proizvodnji sperme. Prema drugoj studiji koju potpisuju izraelski naučnici, broj spermatozoida zajedno sa njihovom mobilnošću povećani su tokom zimskih mjeseci.



Spomenuto istraživanje, koje je objavljeno u listu American Journal of Obstetrics and Gynecology, uzelo je u obzir više od 6.000 uzoraka sperme. Studija sugeriše i da vrhunac broja spermatozoida i njihova najveća mobilnost ima vrhunac u proljeće, tj. tik nakon zime, dok najniže vrijednosti imaju tokom ljeta i jeseni.



Ipak, nije sve tako jasno, muškarci su različiti i to se mora istaći. Spomenuta italijanska studija došla je do zaključka da pojedini muškarci, iako imaju najveći broj spermatozoida tokom zime, najveću mobilnost bilježe u ljeto.



Jedno kinesko istraživanje je, recimo, pokazalo da je stvar upravo suprotna, da su spermatozoidi najbrži tokom zime, a da su najsporiji ljeti - slično kao u izraelskoj studiji.



Ipak, najveće istraživanje ikada sprovedeno u SAD-u, a u kojem je učestvovalo 29.000 muškaraca tokom 17 godina, pokazuje da broj spermatozoida tokom zime raste i da je broj najveći odmah nakon nje - u rano proljeće. To se podudara sa izraelskom studijom.



Šta onda možemo zaključiti. prvo, brzina sperme varira po sezonama, ali utjecaj može ovisiti od lokacije u kojoj muškarac živi. Također, zima u Americi nije svugdje ista, kao ni zima u Kini.



Ono što također možemo reći jeste da niska temperatura, zima i početak proljeća pogoduju broju spermatozoida.



Ono što je također bitno, nemojte se uvijek oslanjati na godišnja doba ili konkretno - na zimu. Ono što će spermatozoide poboljšati jeste dobro zdravlje cijelog tijela. Jedite kvalitetnu hranu, vježbajte, ostavite cigarete, a alkohol svedite na minimum.



(Klix.ba)