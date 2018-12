Društvena mreža Facebook ne uspijeva da se izvuče iz skandala. Najnoviji je onaj u kojem je Facebook priznao da su drugim velikim tehnološkim kompanijama dozvoljavali da čitaju privatne poruke njihovih korisnika.

Međutim, kompanija ponovo tvrdi da se to radilo samo uz pristanak korisnika.



Facebook je postavio saopštenje na svom zvaničnom nalogu nakon što je "New York Times" objavio kako je ova društvena mreža omogućila Netflixu, Spotify, Microsoftovom pretraživaču Bingu, ali i Royal Bank of Canada, ne samo da čitaju već i da dopisuju i brišu poruke na Messengeru, prenosi "Blic.rs".



Oni se pravdaju da su to dopustili samo ukoliko se korisnik na neki od ovih sajtova prijavio preko Facebooka.



"Times" još navodi, pozivajući se na stotine stranica dokumenata kao i na svjedočenja više od 50 zaposlenih u Facebooku, da je i Amazonu omogućeno da ima uvid u podatke o svim korisnicima a Yahoo da vidi sve što su prijatelji određenog broja korisnika postavljali na svoje postove tokom ljeta 2018. godine.



Kako ugledni list dalje navodi, čak 150 kompanija je imalo mogućnost da koristi informacije o ljudima koji imaju naloge na Facebooku.



S druge strane, čelnici društvene mreže tvrde da nisu prekršili ni jedan zakon jer su sve informacije navodno dijeljene samo uz pristanak korisnika, prenosi Blic.

