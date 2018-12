Najčešći uzroci zbog kojih žene ne mogu doživjeti orgazam su mentalne i fizičke prirode. Donosimo vam nekoliko savjeta kako da razbijete sve mentalne prepreke i napokon doživite orgazam.

Ilustracija / 24sata.info

Niko nije rođen da zna kako doživjeti magični moment. Neki ljudi godinama istražuju svoju seksualnost kako bi s partnerom bili u potpunosti slobodni i bili u mogućnosti doživjeti orgazam.



U jednoj naučnoj studiji samo je 18,4 posto žena izjavilo da doživi ograzam tokom seksa te da im je za njega potrebna stimulacija klitorisa, a u studiji objavljenji u časopisu Journal of Sexual Research čak četvrtina muškaraca je kazalo je kako je odglumilo orgazam.



Seksologinja i terapeutkinja Sarah Hunter Murry kazala je koji su to najčešći razlozi zbog kojih žene i muškarci ne mogu doživjeti orgazam.



Fizički razlozi zbog kojih ne možete doživjeti orgazam



Ako ne možete doživjeti orgazam možda samo niste pronašli tehniku koja je najbolja za vas. Najčešći fizički razlog zbog kojeg žena ne doživljava orgazam jeste nedostatak stimulacije klitorisa.



"Većina seksualnih položaja u heteroseksualnom penetrativnom seksu ne podupire stimulaciju klitorisa adekvatno. Također poteškoće u postizanju orgazma mogu biti uzrokovane što najosjetljiviji dijelovi, njihove erogene zone trabaju više poticaja", rekla je Murray.



Prema riječima seksologinje Sunny Rodgers kliničke seksologinje i certificirane trenerice za seks ono što trebate uraditi u krevetu jeste opustiti se.



"Uzmite vremena koliko vam je potrebno. Možda će vam biti potrebno i do dvadeset minuta stimulacije klitorisa, a nekad čak i više, do vrhunca", rekla je Rodgers.



Također bolan seksualni odnos može vas spriječiti da doživite orgazam, ali i vrsta kontracepcije može poremetiti vaš libido i seksualno funkcioniranje.



Muškarci obično imaju problem s nedostatkom seksualne želje i održavanjem erekcije, te zbog toga najčešće i ne mogu doživjeti orgazam.



Postoji mnogo faktora koji utiču erektilnu disfunkciju od zdravstvenog stanja, konzumiranja duhana pa do upotrebe različitih medikamenata. Ono što svaki muškarac koji ima problema s erekcijom treba uraditi jeste posjetiti liječnika kako bi riješio taj problem.



Mentalni razlozi zbog kojih ne možete doživjeti orgazam



I mentalne blokade mogu biti jedan od uzročnika koji vas sprječavaju da imate orgazam.



"To mogu biti razni razlozi poput osjećaja emocionalne odvojenosti od partnera, stresa, osjećaj nesigurnosti, te seksualne traume iz prošlosti", kazala je Murray.



Također jedan od uzroka je i stid koji partner može osjećati tokom seksa.



"Nerealna očekivanja kako se trebamo ponašati i izgledatu u toku seksa može biti jedan od razloga zbog kojeg ne možete doživjeti orgazam", rekla je Murray.

Rodgersova je kazala i kako je radila s klijentima koji imaju duboki strah od orgazma što također sprječava da uživaju tokom seksa, a tu su i depresija i anksioznost.



Kako se riješiti ovih prepreka



Bez brige i ovaj problem je rješiv te postoje načini kako da se riješite mentalnih i fizičkih prepreka u organizmu tako da imate najugodnije iskustvo.



Ako je vaš problem nedovoljno emocija u vezi stručnjaci preporučuju da razgovarate sa svojim partnerom. Stručnjaci tvrde da otvorena komunikacija dovodi do savršenog seksualnog zadovoljstva.



Osim toga nemojte stalno razmišljati hoćete li doživjeti orgazam, već pokušajte uživati i u drugim dijelovima seksa, kao što je predigra na primjer.



"Dok se orgazam često tretira kao glavni događaj seksualnog susreta, često utiče na seksualni užitak", rekao je Murray.



Dajte si više vremena da doživite orgazam i budite strpljivi. Imajte na umu ovu izreku: "Dobre stari dolaze onima koji čekaju".



Zapamtite i da je stimulacija klitorisa jedan od najlakših načina da žene dožive orgazam pa se preporučuje da muškarci malo više pažnje obrate na taj dio.



Slobodno iskažite partneru svoje želje. Nije zgorega da koristite vibrator i lubrikante. Morate biti otvoreni i za eksperimentiranje, pa probajte i razne poze u sekse jer neke poze imaju bolju stimulaciju.



Pokušajte masturbirati kada ste sami, kako bi ste shvatili šta zapravo volite i kako volite da vas dodiruje vaš partner.



I konačno, anksioznost može biti glavni razlog zbog kojeg ne možete doživjeti orgazam. Pokušajte s različitim tehnikama opuštanja da bi i mislima ostali u krevetu.



(Klix.ba)