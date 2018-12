"Solo seks", posebno kada se govori o ženama, na mnogo načina se razlikuje od seksualnog odnosa s partnerom, prenosi Men's Health. U nastavku donosimo sedam zanimljivih činjenica vezanih za žensku masturbaciju za koje možda niste znali.

Ilustracija / 24sata.info

Za razliku od muškaraca, žene imaju znatno drugačiji pristup kada je riječ o mnogim stvarima, pa tako i kada je riječ o masturbaciji. Žene ne mogu masturbirati na bilo kojem mjestu, stalno se bore kako bi dostigle orgazam i najčešće čin ženske masturbacije ne izgleda onako kako ga muškarci zamišljaju.



Brže doživljavaju orgazam



U prosjeku, ženama treba više vremena da dostignu orgazam u odnosu na muškarce.



"Da bi se nervni završeci kod žena stimulirali na pravi način i da bi krv došla do genitalija, proces može da potraje 15 ili 20 minuta", objašnjava doktorica Sadie Allison.



Međutim, žena može znatno brže doživjeti orgazam ako masturbira zato što je više usmjerena na svoje zadovoljstvo, nego na partnerovo i zato što tačno zna šta želi.



Žene ne masturbiraju često



Prema istraživanju, 25 posto muškaraca masturbira najmanje tri puta sedmično, a do 55 godina jednom mjesečno. Međutim, za žene su statistički podaci znatno niži. Samo deset procenata žena kazalo je da se samozadovoljava tri puta sedmično, a 38 posto je izjavilo da masturbira jednom mjesečno.



Ovi rezultati mogu biti posljedica stigme povezane sa ženskom masturbacijom koja može pratiti mnoge žene i u odrasloj dobi.



"Većina muškaraca počinje masturbirati u ranoj životnoj dobi, dok žene počinju kasnije, često u svojim dvadesetim godinama", ističe se u studiji.



Za masturbiranje je potrebna dobra atmosfera



Muškarci najčešće mogu neometano masturbirati u različitim okolnostima, dok je ipak ženama potrebna malo svečanija atmosfera kako bi se potpuno opustile.



"Mnoge žene uključuju misaoni proces u sam čin masturbacije i ako postoji bilo kakvo odstupanje od zamišljenog scenarija, to može da im oteža postizanje seksualnog užitka", kaže ona.



Žene masturbiraju nježnije



Za razliku od muške masturbacije, žene imaju tendenciju da budu sporije, nježnije i suptilnije. Klitoris ima dvostruko više nervnih završetka u odnosu na glavu penisa tako da je izuzetno osjetljiv i na najjednostavniji dodir.



Fokus na cijelo tijelo



Dok se muškarci uglavnom fokusiraju isključivo na spolni organ, žene tokom masturbiranja preferiraju aktivnost cijelog tijela.



"Žene teže stimulaciji kompletnog tijela - vrata, grudi, bedara i spolnog organa", objašnjavaju stručnjaci.



Žene ne teže isključivo orgazmu



Iako je muškarcima nužno postizanje orgazma, to ne vrijedi uvijek i za žene. Ovo predstavlja ujedno i najveću razliku među spolovima kada je riječ o procesu masturbiranja.



Oslobađanje energije



Za vrijeme eventualnog orgazma stvara se ogromno fizičko oslobađanje. No, ženski orgazmi su i fizički, ali nemaju isti "refraktorni period" nakon vrhunca. Neke žene mogu imati seks više puta zaredom, dok se neke zaustavljaju samo kod jednog.



(Klix.ba)