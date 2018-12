Antalija, jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Turskoj, ali i šire, posjetiocima nudi mogućnost uživanja u četiri godišnja doba u jednom danu.

Foto: AA

Nadaleko poznata plaža Konyaalti, biser Antalije, i u posljednjem mjesecu u godini privlači strane turiste, koji decembarsko sunce koriste sunčanje ili plivanje. Istovremeno, na planini Tahtali, visokoj 2.365 metara i udaljenoj oko sat vremena vožnje, posjetioci imaju priliku uživati u snijegu.



Turisti koji dolaze u Antaliju mogu voziti bicikl na obali, šetati ili jednostavno uživati u prirodnim ljepotama ovog kraja.



Nakon uživanja na plaži vožnjom žičarom od deset minuta, posjetioci stižu na Tahtali, čiji je vrh prekriven snijegom.



Gradonačelnik Antalije Menderes Turel kazao je kako su asocijacije na Antaliju more, sunce, pijesak, priroda i historijsko nasljeđe.



Ipak, dodaje, Antalija je grad u kojem je moguće vidjeti utjecaj četiri godišnja doba u jednom danu.



"Za 20-tak dana ulazimo u novu godinu i decembar ćemo ostaviti iza sebe. U takvom periodu možete se, s jedne strane kupati u moru, a s druge skijati na našim planinama. Ovo se ne može opisati, to treba doživjeti", smatra Turel.



Dodao je kako je ljepote, bilo prirodne bilo historijske, teško pronaći u bilo kojem drugom gradu i to Antaliju čini posebnom.



Ibrahim Adali devet godina živi u Antaliji, a u moru se kupa kako u ljetnom tako i u zimskom periodu.



Kazao je kako je prosječna temperatura mora zimi 21 stepen.



"Antalija je raj na zemlji. Kupate se u moru u Konyaaltiju, odlazite do Salikkenta i planine Tahtali i vidite snijeg. Istog dana se i kupamo u moru i skijamo", istakao je Adali.



Nastoji barem sat dnevno plivati, a skijanje mu je hobi.



"Imate niz mogućnosti u gradu. Nema drugog grada s tako čistim morem u samom centru. Nema ni drugog grada gdje u istom danu možete plivati u moru i skijati. Živjeti u Antaliji je posebno bogatstvo", rekao je Adali.



Reporterska ekipa AA na planini Tahtali zatekla je Umita Ozcelika koji je odlučio s porodicom uživati u snijegu i boravku u prirodi.



"Sjedili smo na obali mora s prijateljima, pili čaj. Željeli smo vidjeti i snijeg. Sjeli smo u automobile i došli na planinu Tahtali. U Antaliji je moguće isti dan uživati u moru i snijegu", istakao je Ozcelik.



Planina tokom cijele godine privlači veliki broj domaćih i stranih turista, najviše iz Rusije, Velike Britanije, Indije i arapskih zemalja.





(AA)