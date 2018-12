Zasićene masti u mesu, alkoholu i čokolada upravo su ono što želite izbjeći ako želite da uživate u dobrom seksu.

Arhiv / 24sata.info

Naime, sve te namirnice sadrže materije koje imaju suprotan učinak na libido i vašu "predstavu" u krevetu, piše "bradenton.com".



"Ako tijelo neprestano troši energiju i vrijeme kako bi se očistilo od spojeva unesenih tom hranom, neće imati energiju za ostale potrebe", kaže ljekar Brajan Klement, rukovodilac "Hippocrates Health Institutea" u Palm Biču i autor knjige koju je napisao sa svojom suprugom "7 Keys to Lifelong Sexual Vitality".



Danas jedna trećina mladih parova ima problema sa plodnošću, a probleme s erekcijom ne srećemo samo kod sedamdesetogodišnjih muškaraca, već sve češće i kod onih s 40 godina.



Klement i njegova supruga Ana Marija za to krive teške metale, zagađenje vazduha, toksine u hrani, pesticide, fungicide, herbicide i konzumaciju gaziranih pića. Prema njihovim riječima, sve to zagađuje i slabi ćelijske sisteme u tijelu, a negativno utiče i na libido te samu "kondiciju", kako kod muškaraca, tako i kod žena.



Klement takođe upozorava i na sve češće i slobodnije korištenje Vijagre, pa su njeni korisnici danas nerijetko muškarci u dobi od 20 do 28 godina, što nije preporučljivo jer Vijagra pretjerano stimuliše libido i izaziva rizik nemogućnosti ostvarivanja erekcije već u tridesetim ili četrdesetim godinama.

Šta možete učiniti kako biste prirodno poboljšali svoje seksualno zdravlje?



Odbacite stare mitove o afrodizijacima kao što su kamenice i čokolada jer sadrže masne kiseline koje negativno djeluju na organe poput jetre i žuči



Takođe bi trebalo izbjegavati:



Suhomesnate proizvode, kobasice i druga mesna jela koja sadrže visoku koncentraciju zasićenih masti i holesterola, koji začepljuju žile u penisu i u vagini koje su vrlo male i lako se začepe. Jednom kada se začepe, mogu se javiti poteškoće u postizanju orgazma i njegovu zadržavanju.

Mliječne proizvode. Zasićene masti u većini sireva mogu se uporediti s onim zasićenim mastima u mesu. Stoga je najgori izbor za ručak zasigurno čizburger i čokoladno mlijeko.

Pekarske proizvode. Čak i kada na njima piše da ne sadrže trans-masti, velike su šanse da su one ipak prisutne. Iako sastojci mogu isključivati trans-masti, one se često stvaraju tokom procesa pečenja.



Hrana koja poboljšava seksualni život



Ključne su namirnice koje potiču cirkulaciju krvi, zatim hrana koja je bogata omega-3 masnim kiselinama, poput lososa i skuše.



Poboljšana cirkulacija rezultira većom erektilnom reakcijom, što poboljšava "mogućnosti u krevetu" kod muškaraca, ali takođe i kod žena jer krv teče sve do klitorisa i vulve.

Šta tačno da jedete?



Mrkva je namirnica poznata po tome da podiže libido, a puna je vitamina E.

Zeleno lisnato povrće koje pročišćava krv i čisti kapilare.

Avokado je pravo gorivo za ćelije zbog esencijalnih masnih kiselina.

Lubenica sadrži fitohemikalije za otvaranje krvnih ćelija.

Za bolji seksualni život treba se fokusirati na prirodnu i zdravu hranu, a tu se nalazi špinat, grašak, sjemenke bundeve, smokve, muškatni oraščić, kupine, slatki krompir i artičoke. Namirnice koje potiču mršavljenje takođe jačaju libido, kao i namirnice koje štite srce.



Plava riba



Plava riba poput sardine, inćuna, papalina, plavice ili tune bogata je omega-3 masnim kiselinama pa se preporučuje kao izvrstan afrodizijak koji garantovano podiže seksualni nagon. Dobre masnoće dobre su za mozak jer potiču pamćenje, popravljaju raspoloženje i izvrstan su borac protiv depresije.



Borovnica



Još jedno ukusno voće koje podiže energiju podižući nivo dopamina neurotransmitera u mozgu koje s godinama polako gubimo. Borovnice podmlađuju naše tijelo i mozak što je vrlo korisno i kod podizanja libida.



Bijeli luk



Iako ne zvuči i ne miriše kao afrodizijak ova vrlo zdrava namirnica zapravo je moćan pojačivač strasti. Bijeli luk je bogat alicinom, sastojkom koji pojačava cirkulaciju i protok krvi u seksualne organe. Ali pripazite na miris koji nije primamljiv, pa ga radije uzimajte u obliku kapsula ili kuvanog u hrani.



(Avaz)