Pismo iz 1954. godine u kome je Albert Einstein odbacio riječ Bog kao proizvod "ljudske slabosti" i u kome je iznosio opservacije o svom jevrejskom identitetu prodano je u utorak za 2,4 miliona dolara, saopćila je glasnogovornica aukcijske kuće Christie's.

U pismu, adresiranom na njemačkog jevrejskog filozofa Erica Gutkinda, Einstein izlaže oštar i odlučan stav prema religiji i nazvao je Bibliju "zbirkom dragocijenih, ali ipak prilično primitivnih legendi".



- Riječ Bog za mene nije ništa drugo nego izraz i produkt ljudske slabosti - napisao je slavni fizičar otprilike godinu dana prije smrti.



Pismo je prodano na aukciji 2008. godine za 404.000 dolara, sudeći po ondašnjim medijskim izvještajima.



Cijena postignuta na jučerašnjoj prodaji u New Yorku - postignuta u roku od četiri minuta - daleko je viša od procjena Christie'sa od oko 1,5 miliona dolara.



Uključujući i takse, kupac će platiti 2,9 milona dolara, saopćila je glasnogovornica Christie'sa.



Einstein je napisao pismo dok je živio u Princetonu, u New Jerseyu kao odgovor na Gutkindovu knjigu iz 1952. godine "Izaberite život: biblijski poziv na pobunu" koja se dotiče judaizma, Izraela i savremenosti.



Slavni fizičar žestoko je kritikovao Gutkindovu tezu da je jevrejski narod "izabran", navodeći da, iako "sa zadovoljstvom pripada jevrejskom narodu", on smatra da je "nepatvorena jevrejska religija, poput svih religija, inkarnacija primitivnog sujevjerja".



Einsteinove stavove o religiji dugo su analizirali akademici. On je kao dijete kratko prihvatio judaizam. Einstein je kasnije tvrdio da nije ateist, ali da ne vjeruje u "ličnog boga" koji upravlja svjetskim pitanjima, prenosi dpa.

