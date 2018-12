Tehnologija 3D štampanja je veoma brzo napredovala, pa će se tako u Kini uskoro koristiti jedan takav most.

Foto: 24sata.info

Naime, do kraja godine Šangaj bi trebalo da dobije prvi most koji je odštampan 3D štampačem.



Za razliku od tradicionalnih mostova, u ovaj nije ugrađen armirani beton. Izrađen je od materijala koji može da izdrži i po suncu i po kiši dovoljno dugo da ispunjava nacionalne građevinske standarde.



Za štampanje ovog mosta dugačkog 15 metara bit će potrebno 35 dana, a služit će oko 30 godina, tvrdi šef arhitektonskog tima. Složene zakrivljene površine mosta mogu se postići samo korištenjem tehnologije 3D štampanja.



Prema laboratorijskim testovima, može da izdrži teret od 250 kilograma po kvadratnom metru. Ovo nije prvi most štampan u Kini, ali je prvi koji će biti stvarno korišten, prenosi RTCG.

(fena)