Naučnici s američkog Univerziteta Baylor su proveli istraživanje koje je pokazalo da osam sati sna može povećati akademski učinak među studentima, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Tim naučnika je pratio grupu studenata tokom pet dana za vrijeme finalnih ispita kako bi saznali kako dužina sna utječe na njihove rezultate.



Istraživači su na kraju došli do zaključka da su studenti koji su spavali osam sati dnevno ostvarili bolje rezultate na ispitima u odnosu na studente koji su spavali dosta kraće.



"Duži san je pomogao studentima tokom finalnih ispita što je u suprotnosti s percepcijom većine studenata da moraju žrtvovati učenje ili spavanje", kazao je vođa istraživanja Michael Scullin, profesor na Baylor univerzitetu.



Dodao je da su neki studenti koji su ostvarili dobre rezultate na ispitima, a što ranije nije bio slučaj, čak kazali da im je ovo prvi put da su za vrijeme ispita uživali u dužem snu, odnosno spavali oko osam sati.



"Jedan student je kazao da je ovo prvi put da mu je mozak funkcionisao kako treba za vrijeme finalnog ispita", rekao je Scullin.



Istraživači su u ovoj studiji došli i do podatka da manje od 10 posto studenata spava osam sati koliko se preporučuje, ili čak i preporučeni minimum od 7 sati.



Rezultati istraživanja su objavljeni u naučnom časopisu "Teaching of Psychology".



(AA)