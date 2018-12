Do 2040. godine ljudi će najviše umirati od bolesti kardiovaskularnog sistema, te plućnih i bolesti bubrega, a životni vijek biće produžen za 4,4 godine, pokazuje naučna studija.

Posmatranjem 250 najčešćih uzroka smrtnosti u 195 zemalja, naučnici su zaključili da su do sada u većini slučajeva to bile bolesti kardiovaskularnog sistema, infekcije disajnih puteva, plućne bolesti, te da će se taj trend nastaviti, prenosi Srna.



U istraživanju predstavljenom u naučnom časopisu "Lanset" navedeno je da su glavni faktori koji određuju dužinu života povezani sa standardom, odnosno bogatstvom ili siromaštvom zemlje.



Naučnici predviđaju produženje prosječnog životnog vijeka za 4,4 godine za oba pola.



Globalno gledajući, očekivani životni vijek za muškarce do 2040. godine biće 74,3 godine, a za žene 79,7 godina.



Do 2040, u 59 zemalja ljudi će u prosjeku doživjeti 80 godina, dok bi u Kini to trebalo biti 81,9 godina.



Ali, u Indiji i Pakistanu ljudi će do 2040. godine živjeti kraće od 75 godina.



Naučnici su u istraživanju predstavili i spisak najvjerovatnijih uzroka smrti u periodu od 2017. do 2040. godine.



Osim kardiovaskularnog sistema i plućnih i bubrežnih bolesti, tu su, između ostalih uzročnika smrti, i Alchajmer, dijabetes, povrede na putovanjima, rak pluća, bolesti povezane sa dijarejom, HIV/AIDS, rak jetre, holesterol, rak debelog crijeva i tuberkuloza.



