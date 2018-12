Sud u Holandiji odbacio je zahtjev Emila Ratelbanda da mu se zvanično promijeni datum rođenja kako bi imao više šansi na poslovnom planu i u ljubavi, u slučaju koji je privukao svjetsku pažnju.

Foto: AFP

Ratelband (69), čije je zanimanje "učitelj pozitivizma", prošlog mjeseca je pokrenuo pravni postupak u gradu Arnemu da mu u dokumentima kao datum rođenja bude upisan 11. mart 1969, umjesto 11. mart 1949. godine.



On je rekao da njegova zvanična starost ne održava njegovo mentalno stanje i da mu predstavlja teret i teškoću da nađe posao i ljubav.



On je rekao da se on ne osjeća kao da ima 69 godina, te da je njegov zahtjev u skladu sa drugim oblicima lične transformacije koja je u zamahu širom svijeta, kao što je pravo da se promijeni ime ili pol, piše list Guardian.



U pisanom obrazloženju, sud je danas obrazložio da holandsko pravo dodjeljuje prava i obaveze koje proističu iz starosti osobe "kao što su pravo glasa i obaveza pohađanja škole".



"Ako bi se Ratelbandu odobrio ovaj zahtjev, onda bi ta prava i obaveze postali besmisleni", navodi se u odluci suda.





(24sata.info)