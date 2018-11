Tri kamenčića s Mjeseca koje je donijela sovjetska svemirska misija 1970. prodana su u četvrtak na aukciji u Njujorku za 855.000 dolara.

Aukcijska kuća Sotheby's je rekla da je to "kamenje s Mjeseca" jedini dokumentovani materijal s Mjeseca u privatnom vlasništvu. Na prodaju ih je ponudio neimenovani privatni kolekcionar iz SAD-a koji ih je 1993. kupio na aukciji za 442.500 dolara.



Sotheby's je rekao da je kupac također privatni kolekcionar ali nije objavio njegovo ime.



Aukcijska kuća je uoči prodaje rekla da bi komadići kamenja, promjera od oko dva do jednog milimetra, mogli postići cijenu do milijun dolara.



Uzorci s Mjeseca izvorno su pripadali Nini Ivanovni Koroljovej, udovici bivšeg direktora sovjetskog svemirskog programa Sergeja Pavloviča Koroljeva. Komadiće mjesečevih stijena poklonio joj je Sovjetski Savez u znak priznanja za doprinos njenog supruga svemirskom programau, rekao je Sotheby's.



Komadiće je s Mjeseca u septembar1970. uzela sonda bez ljudske posade Luna-16, koja je na Mjesecu izbušila rupu na površini dubine 35 centimetara i uzela uzorak.



Većina drugih uzorka s Mjeseca ostaju u vlasništvu zemalja koje su ih prikupile, Sjedinjenih Država, u misijama Apollo 11- 17, i Sovjetskog Saveza u misijama Luna-16, Luna-20 i Luna-24.



Kolekcionari plaćaju velike iznose za artefakte istraživanja svemira. Prošle je godine Sotheby's za 1,8 milijuna dolara prodao vrećicu za prikupljanje uzoraka koju koristio Neil Armstrong u prvoj misiji ljudi na Mjesec 1969. godine.

