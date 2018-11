Britanski istraživači su proveli opsežnu studiju kako bi saznali "da li sreća ima cijenu".

Na kraju su došli do zaključka da sreća zaista ima cijenu, a to je oko 2.000 funti, ili 2.261 euro - upravo tolikog iznosa od plate bi se odreklo oko polovine Britanaca samo da bi imali više slobodnog vremena i da bi bili sretniji.



Rezultati godišnjeg izvještaja kompanije “LifeSearch“ za 2018. godinu pokazali su da je broj Britnaca koji smatraju da imaju lošu ravnotežu privatnog i poslovnog života povećan na 10 posto.



Prema istom izvještaju, oko 44 posto osoba u toj zemlji vjeruje da previše rade, dok je oko 60 posto njih kazalo da bi se odrekli dijela plate za više slobodnog vremena.



Ista studija je pokazala da su "milenijalci", generacija osoba rođenih od ranih osamdesetih do ranih dvijehiljaditih godina, najviše razočarani zbog loše ravnoteže privatnog i poslovnog života.



Čak njih 46 posto je odgovorilo da imaju lošu ravnotežu privatnog i poslovnog života, a četvrtina je kazala da pate od stresa zbog problema povezanih s poslom koji obavljaju.





